Ove 4 rečenice nipošto ne izgovarajte, privlače zlu kob i nesreću

Naše misli formiraju svest i stav prema svetu. Kroz misli stvaramo sebi svet u kojem živimo. Ali ono što mi kažemo Univerzum čuje. Jednostavno nema vremena da vam se roji u glavi, zna da sluša i sve savršeno čuje, prenose mediji.

Ako često ponavljate sledeće fraze, privlačite negativnu energiju i nesreću, a odbacujete srećne prilike:

Nikada to neću uraditi!

Uglavnom se ova rečenica pojavljuje u kontekstu osuđivanja drugih ljudi. Kada kažemo da nikada nećemo nešto uraditi, to uglavnom podrazumeva da posmatramo drugoga kao loš primer. Nikada ne izgovarajte nikada, jer sudbina i život zna da iznenadi, a Univerzum da vas testira.

To je tvoj problem!

Najčešće se koristi kada govorimo o sudbini druge osobe, ne znajući nijanse i sve poteškoće koje je osoba morala da prođe. Nedostatak empatije šalje Univerzumu da ne zaslužujete stvari koje želite. Kada pomažete drugima i trudite se da obujete ponekad i tuđe cipele, Univerzum će vas nagraditi. Ipak, ne činite to iz nagrade, nego iz ljudskosti.

Ne mogu!

Fraza koja u potpunosti ubija sve moguće pozitivne ishode događaja. Uostalom, takva fraza se izgovara potvrdno, sa čvrstom odlukom o tome šta će se dogoditi. Univerzum vidi vašu smirenost i poniznost, daje vam ono što tražite, mirno ide da radi druge stvari, a vi sedite u nevolji.

Ne znam!

Ko je odgovoran za tvoju sudbinu? Kada kažete „ne znam“ to pokazuje da vam nedostaje znanje, da ostajete na tom nivou i da ne preduzimate ništa kako biste to promenili. Umesto „ne znam“, uvek recite „Želela bih to da naučim.“ Preuzmi odgovornost za sebe.

