Ovo su najpopularnija muška imena u Evropi: Jedno dominira u Srbiji (foto)

Najčešće muško ime u Srbiji je Dragan i to zbog “stare slave“, jer se to ime već tri decenije ne nalazi na listi deset najpopularnijih, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

“Zlatne godine“ za to muško ime bile su pedesete i šezdesete prošlog veka, kada je Dragan preuzeo primat od Slobodana, koji je obeležio period od 1942. do 1947. godine.

Most common male first names in Europe pic.twitter.com/OgI6lm1XP9

— Soner Cagaptay (@SonerCagaptay) January 13, 2021