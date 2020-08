Pogledajte šta je ova devojka radila na bazenu punom dece (video)

Jedna mlada žena postala je predmet debate na društvenim mrežama nakon što je snimljena kako pozira u bazenu punom dece. Naime, na Tviteru se pojavio snimak žene ove devojke koja uz ivicu bazena izazovno pozira prijateljici u tanga kupaćem kostimu.

This is totally appropriate right? 🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/maJBpsTjIf

— influencersinthewild (@influencersitw) August 10, 2020