Šokirala svet priznanjem: „Da se druge žene za muža brinu kao ja, bilo bi manje razvoda“

Kada ustane u 6 ujutro, Bronte Roulingston odjuri u kuhinju kako bi pripremila omiljeni doručak svog muža pre drugih dnevnih obaveza kao što su čišćenja kuće i čuvanja njihove dece. Dok velika većina žena potom odlazi na svoja radna mesta, Bronte ne ide nigde. Napustila je privatnu školu zbog ljubavi, a zatim s 19 godina odlučila da postane mama tinejdžerka. Priznaje da želi da bude „tradicionalna žena“ i nema interesa za karijeru.

Ova 29-godišnjakinja udata je za Fila (35), vlasnika vodoinstalaterskog poduzeća, i kaže da ostanak kod kuće pomaže njihovom braku da procveta.“ Verujem da je jedan od razloga za toliko neuspelih brakova taj što se žene ne ponašaju onako kako muškarci žele. Znam da moj muž želi da ja budem ženstvena kako bi on mogao da bude muško. Balansiramo jedno drugo“, kaže.

Nakon što pripremi Filov doručak u njihovom domu u Frintonu u Eseksu, Bronte se pobrine da nahrani njihovu decu, Ameliju (9), Fenelu (6), i Teodoru (1). Ponekad suprugu priprema kajganu ili omlet, a voli da ga dobro hrani kako bi bio sit do ručka. „Dvoje starije dece neumorno jedu, pa nikad ne pripremam samo nešto jednostavno, poput žitarica. Većinom su to tost, palačinke, smuti, kako bi bila sigurni da su svi srećni – ali spremna sam uvek da to uradim. To je moj posao kao majke.“

Uprkos tome što je išla u skupu privatnu školu, Bronte nije želela karijeru s visokim prihodima. Umesto toga, namerno je zatrudnela s 19 godina, preselivši se kod Fila, kojeg je upoznala na plaži kad je imala 16 godina. Njena odluka da postane majka tinejdžerka zapanjila je njene školske prijatelje, koji sada imaju uspešne karijere kao advokati i lekari. „Oduvek sam želela da budem majka i žena, još od kada sam bila devojčica. Sanjala sam o tome dok sam se igrala s lutkama“, priznaje. Ali, nisu svi bili oduševljeni tom odlukom, pa su Bronteini roditelji bili razočarani njome. Sada se situacija popravila i oni vole svoje unuke.

Bronte je savršeno srećna što ostaje kod kuće dok Fil zarađuje novac

Bronte čisti ceo dan – briše prašinu, posprema i odlaže igračke, sve do pre odlaska u krevet oko 23 sata. „Čistim kupatilo i kuhinju dva puta dnevno – Fil ima bradu, pa može da bude neuredno.“ Bronte čak priznaje da se nije mogla da se opusti na nedavnom porodičnom odmoru u Somersetu jer nije bilo spremljeno po njenim visokim standardima.

Takođe je zabrinuta da se školski program ne fokusira dovoljno na „izgubljene veštine“ – šivenje, pletenje i kuvanje – kojima svoju decu uči kod kuće. Bronte veruje da svako može sam da izabere način života, ali ona je želela samo tradicionalnu ulogu.

Kaže kako su njeni roditelji platili puno novca kako bi išla u privatnu školu uz pretpostavku da će se nastaviti školovanje. „Ali bila sam uporna u tome da samo želim da budem mama koja će ostati kod kuće. Sa 19 sam dobila Ameliju. Bila je planirana. Nešto je nedostajalo dok se nije rodila“, kaže. Zna da se mnogo ljudi oslanjaju na dadilje, ali ona želi da bude ta koja će paziti na svoju decu.

„Uglavnom se smatra rasipništvom da obrazovana žena u životu bude samo domaćica. Skoro kao da je biti domaćica odgovarajuće zvanje za žene koja nemaju intelekta ili izgled. Dakle, evo me, privatno obrazovana i snažna žena, koja bira da živi životom tradicionalne domaćice. I ne mogu biti srećnija s tim.“

