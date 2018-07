Stravični detalji iz života poznate glumice: „Namamili su je u hotel zbog intervjua, a potom silovali satima“

Sestra slavne Natali Vud otkrila je do sada nepoznate detalje o životu tragično preminule glumice.

Više od 30 godina je prošlo od misteriozne smrti američke glumice Natali Vud, a njena sestra Lana rešila je da prekine tišinu pričom o silovanju koje se navodno desilo kada je ona imala 16 godina, piše Dejli mejl.

U drugom delu emisije „Fatal Voyage: The mysterious death od Natalie Wood“, 72-godišnja Lana kazala je da su godinama kružili tračevi o ovom događaju, a da je tek sada skupila hrabrost da otkrije istinu upravo zahvaljujući pokretu „Me too“ (I ja).

Lana je u ekskluzivnom intervjuu otkrila informacije o Natalinom životu pominjući da su određeni ljudi iz Holivuda pratili njen uspeh od deteta do legendarne zvezde. U potkastu Lana navodi da je silovanje u poznatom kalifornijskom hotelu samo jedan u nizu mračnih događaja koji su prethodili njenoj smrti 1981. godine.

Natali Vud se udavila 29. novembra 1981. u 44. godini, nakon pijanke kojoj su prisustvovali njen suprug Robert Vagner i Kristofer Voken na jahti bračnog para usidrenoj uz ostrvo Santa Katalina.

Natali Vud je odmalena bila glumica, a legendarne uloge ostvarila je u „Priči sa zapadne strane”, „Buntovniku bez razloga” i „Sjaju u travi”.

Lana, koja je imala osam godina kada je Natali bila silovana, ispričala je timu istraživačkih novinara koji rade u produkciji ove emisije šta se zaista desilo tog dana.

„Natali smo dovezli do hotela Chateu Marmont i moja majka i ja smo satima sedele u automobilu, toliko dugo da sam ja u jednom trenutku zaspala. To je bio intervju kada je Natali silovana. Zaspala sam na zadnjem sedištu i samo se sećam da to nije bila srećna vožnja kući. U pozadini sam čula da Natali i moja majka pričaju tiho.“

Mnogo, mnogo godina kasnije Natali je samo nagoveštavala da se u prošlosti desilo nešto jako loše i uznemirujuće u njenom životu, i na neki način je okrivila svoju majku zbog toga što ju je previše „gurala“ u Holivud želeći da ona dobije što više uloga.

„Natali je prolazila kroz tu užasnu situaciju, a tako je bila mlada. Naravno da nije želela da studio zna da se to dogodilo. Nikada ništa nije rekla vlastima niti bilo kome“, istakla je Lana.

Javnost je dugo spekulisala o počiniocu silovanja, a smatra se da ju je namamio glumac ili režiser, tj. neko ko bi ambicioznoj glumici mogao da ponudi veliku ulogu.

Šta znamo:

– U noći 29.11.1981. Natali je pala sa jahte Splendor usidrene na ostrvu Katalina.

– Telo joj je pronađeno u moru oko 1,6 km od jahte, u blizni čamčića.

– Na telu je imala preko 20 modrica, uključujući i ogrebotine na levom obrazu i modrice na rukama.

– Pre smrti je pila.

Sintija Lusija, koja je u velikoj meri proučavala život glumice za njenu knjigu „Natalie Wood: Her life and legacy“, rekla je za „Fatal Voyage“ da je silovanje Natali Vud bilo prilično brutalno.

Kao rezultat toga, stručnjaci kažu da Natali verovatno nije želela da prijavljuje silovanje zbog straha da će izgubiti svoju dugogodišnju karijeru.

„Bila je uplašena i mislim da je tačno da bi njena karijera u tom danu i uzrastu bila uništena, da je ona prijavila silovanje. Sigurno je to bila veoma, veoma teška stvar za nju“, rekla je Lusija.

