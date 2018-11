Tama duga 18 meseci — koja je najmračnija godina u istoriji čovečanstva

Američki istoričar Majkl Makormik je otkrio da je 536. godina naše ere bila jedna od najgorih u istoriji čovečanstva.

Makormik je saopštio da se 536. godine tajanstvena magla spustila na Evropu, Bliski istok i deo Azije, pa je tu veliku oblast prekrila tama na 18 meseci, piše magazin „Sajens“.

To je dovelo do pada temperature, a zatim i do smanjenja useva i gladi. Kasnije je u Evropi počela kuga koja je odnela polovinu stanovništva Istočnog rimskog carstva.

Naučnici su izvršili analizu komada leda sa lednika u Švajcarskoj i otkrili da je razlog tajanstvene magle erupcija vulkana na Islandu početkom 536. godine.

Zbog toga je Evropu prekrio oblak vulkanske prašine čije čestice odbijaju sunčanu svetlost, što je dovelo do smanjenja temperature na Zemlji.

Erupcije istog vulkana dogodile su se 540. i 547. godine.

(Sputnjik)