Trogodišnjak postao najmlađi član MENSE! (video)

Trogodišnji dečak iz Malezije koji živi u Velikoj Britaniji, postao je najmlađi član Mense, najveće i najstarije internacionalne zajednice visokointeligentnih ljudi na svetu.

Muhamad Hariz Nadzim pozvan je da se pridruži se ovoj organizaciji nakon razgovora sa psihologom i osvajanja 142 boda na Stanford-Binet testu inteligencije, prilikom čega je dobio prosečnu ocenu 99,7 od 100, prenosi CNN.

„Svaka čast Harizu na pozivu za Mensu. On je očigledno jedan bistar dečak i mi smo ushićeni što možemo da mu poželimo dobrodošlicu“, rekao je Džon Stivenedž, izvršni direktor britanske Mense.

Da bi netko postao član britanske Mense, on mora „pokazati da se po visini koeficijenta inteligencije nalazi u vrhu dva posto svjetske populacije“, ističu oni na svojoj službenoj stranici.

Mensin test, koji se radi pod nadzorom, kreiran je decu i za starije od 10 i po godina. Za decu mlađu od 10 godina obavezna je poseta psihologu koji određuje njihov koeficijent inteligencije.

Osim evaluacije psihologa, na odluku o pozivu Hariza u Mensu, značajno je uticao i njegov rezultat na Stanford-Binet testu, koji se sastoji od kombinacije matematičkih i logičkih zadataka, kao i zadataka iz jezika i onih koji ocenjuju pamćenje.

„Običan“ trogodišnjak

Harizova majka, Nur Anira Asikin, koja radi kao inženjer u Durhamu u Engleskoj, kaže da je njena porodica znala da je on poseban i pre nego što je dobio poziv za Mensu. U dodatnoj školi u koju je išao na časove čitanja i matematike, Hariz je u septembru pohvaljen za izuzetan napredak u oba područja. Ipak, po svim ostalim pitanjima on je običan dečak.

„On je manje-više tipičan trogodišnji dečak. Voli da slika, čita knjige i sve u vezi s umetnošću. Posebno voli Lego kockice i plastelin. Ponosni smo i srećni zbog njega. On nije dobar samo u akademskim veštinama, već voli i da se igra, kao sva ostala deca. Znamo da će u budućnosti društvo od njega dobiti mnogo“, kaže njegova majka.

