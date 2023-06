Vole li se parovi koji se često svađaju – evo šta kažu psiholozi

Pitomi, civilizovani oblik svađe povećava šansu da će parovi duže ostati zajedno u vezi jer, uprkos malim nesporazumima, znaju da je njihova ljubav iskrena.

Naučnici tvrde da se parovi, koji se puno svađaju, puno i vole. Stalno izbegavanje sukoba nije najbolji način za gradnju dugotrajnog, zdravog odnosa, prenose mediji. Upravo suprotno, ako ste spremni jasno da kažete ono što vam je na umu kada dođe do rasprave, to znači da ste spremni da svoju ljubav stavite na drugi, viši nivo.

Zreli ljudi nemaju naviku da se svađaju na način da nekoga lično napadaju i urlaju, to može da se izvede i na znatno finiji, zdraviji način. Kvalitetna argumentovana rasprava je bolja opcija.

Osim toga, svađanje pokazuje da je nekome stalo do partnera i do njihove veze, jer da nije tako – bilo bi mu svejedno, a tada čovek obično nema potrebu da se raspravlja. Možda se čini najlakšim izborom da ne komentarišete to što vas kod partnera izluđuje, ali bolje je da porazgovarate o tome, pa makar i žestoko, jer jedino tako stvari mogu da se poboljšaju.

Kvalitetna rasprava je jedan od glavnih oblika komunikacije, najiskreniji. Ona pomaže u zbližavanju partnera, u stvaranju osećaja intime i povezanosti. I brojni psiholozi su saglasni u tome da je raspravljanje jedna od ključnih tačaka za zdravu i srećnu vezu. Zapravo, s parovima koji se nikada ne svađaju nešto nije u najboljem redu, tj. sa njihovom vezom.

I zapamtite, kada se prepirete s partnerom – nije važno ko će pobediti ili izgubiti. Mnogo je važnije to što ćete sa svakom raspravom naučiti nešto novo jedno o drugom, ali i o samom sebi, prenosi „Bright Side“.

