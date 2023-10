Nemoguće im je odoleti: Najpoželjniji muškarci se rađaju u ova 3 horoskopska znaka

Astrolozi smatraju da su muškarci rođeni u nekom od ovih znakova Zodijaka najfatalniji za žene. Znate li one tipove pored kojih ne možete da prođete, a da se ne okrenete; ili one koji unesu posebnu harizmu čim kroče u prostoriju? Jednostavno im je nemoguće odoleti, oni mogu da zavedu svaku žene, a da se i ne potrude.

Pogledajte koji su to najpoželjniji ljubavnici.

Škorpija

Muškarci Škorpije privlače nekom mračnom energijom kojoj je nemoguće odoleti. Možda će vas nervirati na prvu, ali ćete zasigurno da maštate o njemu kada legnete u krevet. Jedan pogled na njega dovoljan je da osvoji vaše srce. Imaju očaravajuću energiju.

Međutim, ako pogledate u srce Škorpije, shvatićete da su, u stvari, predstavnici ovog horoskopskog znaka komplikovani muškarci. Moraćete da se potrudite da biste pridobili njihovo poverenje. Ali ako uspete, možete biti sigurni da će ljubav i predanost Škorpije ostati zauvek sa vama.

Samo snažne žene mogu da izgrade uspešnu vezu sa Škorpijama, jer predstavnici ovog znaka uvek govore istinu, a to može lako da vam povredi osećanja. Ako želite da budete sa takvim čovekom, jednostavno ne bi trebalo da uzimate sve njegove izjave k srcu.

Jarac

Na prvi pogled hladni, nezainteresovani i nedostižni, a u stvari sve suprotno. Jarca možete da zavedete samo ako on to bude želeo, zato pripazite na ponašanje, jer mu je to i najvažnije. Muškarac Jarac neodoljivo pleni svojom mističnom prirodom. Omiljen u društvu i među ženama, a uvek tako malo govori o sebi. To je baš ono što zavede svaku damu. Muškarac rođen u ovom znaku Zodijaka jako je dobar otac i suprug, rođen da bude autoritet, ali i glava porodice. Muškarac Jarac se jako sporo odlučuje na vezu, a još teže ulazi u brak. Njemu je potrebno mnogo vremena da se odluči i da vas analizira.

S obzirom na to da mu je jako stalo do tradicije i da mu je jako bitna porodica, muškarac Jarac učiniće sve za one koje voli. Žena koju voli uvek će imati sve što joj je potrebno, pažnju, ljubav i pravi osećaj porodice.

Vaga

Muškarac Vaga je hedonista. Voli da uživa u svakom momentu svog života, a to se tako lepo ispoljava. Takođe, Vage su poznate po dobrom stilu oblačenja, tako da ćete gospodina primetiti i na drugom kraju prostorije. Uvek imaju svoj stil, kako kod odeće, tako i kod žena. Jedan pogled ovakvog muškarca, i zaljubljeni ste.

Ako se zabavljate sa predstavnikom ovog horoskopskog znaka, možete biti sigurni da će učiniti sve da vas zadovolji u krevetu i van njega. Vaga je kreativna u zavođenju. Ljubavne sastanke i njegove romantične gestove nemoguće je zaboraviti. Predstavnici ovog znaka ne vole sukobe, i zato pokušavaju da ih izbegnu. Ako žele da vas ubede u nešto, pokušaće po svaku cenu da dokažu da su u pravu.

Između ostalog, ovaj čovek vas nikada neće izneveriti. On će biti na vašoj strani, bez obzira na sve. Čak i tokom svađe, pokušaće da vas uteši, jer mu je teško da gleda kako se uzrujavate.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.