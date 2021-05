Živa istina: Šta sat rođenja otkriva o vama?

Otkrijte nešto zanimljivo o sebi.

Krug od 24 sata podeljen je na šest numeričkih stanica. Četiri numeričke stanice obuhvataju dnevni period dana, i to su periodi između četiri sata ujutru i 8 sati, druga između 8 i 12 sati, treća između 12 i 16 časova, a četvrta između 16 i 20 časova.

Rođeni između 4 sata ujutru i 8 sati

Ranoranioci su najuporniji. LJudi rođeni između četiri i osam sati ujutro su uporni u svemu čime se bave. Oni su pravi životni praktičari i teško ih je iznenaditi – kao da su unapred pripremljeni za sve poteškoće u životu.

Velika im je želja da ostvare ono o čemu drugi sanjaju, a u to ulažu i puno truda. Najčešće su vrlo inteligentni, no to im ne donosi veliku materijalnu korist.

Odlikuju ih brzina i sklad. Kao retko ko, odlično se snalaze u svetu sadašnje realnosti. Teže za time da drugima budu uzor, da se iz trena u tren dokazuju.

Rođeni između 8 i 12 sati

Prepodne se rađaju optimisti i filozofi. LJudi rođeni između osam ujutru i podne svojom prisutnošću uveseljavaju sve oko sebe. Ambiciozni su i velike su šanse da uspeju na poslovnom planu, a u privatnom životu su optimistični i produhovljeni.

Vole da filozofiraju o smislu života i međuljudskim odnosima, a poseduju i brojne umetničke talente.

Oni su biće vere, nade. Živahni su, vedri i uvek u svojevrsnom stvaralačkom nemiru. Svuda zrače nesebičnu ljubav i magnetsku toplinu. Empatični su i sofisticirani.

Rođeni između 12 i 16 časova

Poslepodnevna deca su energična i kreativna. Živahan duh, znatiželjna priroda i puno energije najbolje opisuju rođene između podneva i 16 sati. Stvoreni su da budu učitelji, matematičari i veliki govornici.

U međuljudskim odnosima su skloni konfliktima, no njima bi život bez povremene drame ionako bio dosadan. Vrlo su energični, okretni i živahni. Za njih su bogom dani praktični poslovi.

Dobri su govornici, a ništa ne bi bili lošiji kao književnici, kada bi svoju energiju usmerili u tom pravcu. Ovo su svestrano nadarene osobe koja mogu u mnogim profesijama i zanatima uspešno izraziti svoj kreativni duh.

Rođeni između 16 i 20 sati

Kasno poslepodne vreme je vreme lutalica. LJude rođene između 16 i 20 sati krasi nemiran duh koji ih stalno vodi u nove izazove i nepoznate situacije.

Oni su društveni buntovnici, a njihova energija pravi je dar. Ipak, posledica toga može biti i sklonost teskobi i nervozi. Iako deluju brzopleto, oni gotovo uvek imaju plan pa ne treba brinuti za njihovu budućnost.

Pokreti su im dinamični, reči oštre i snažne. Oni brzo misle i deluju. Žele što više da prožive i vole život u svim vidovima i oblicima.

Često menjaju odluke i stavove, i neretko istovremeno preduzimaju različite poteze. Ko ih ne poznaje dobro, može pomisliti da su brzopleti, ali oni su itekako svesni šta rade!

Rođeni između 20 časova i ponoći

Večernja deca su puna samopouzdanja.

LJudi rođeni između 20 sati i ponoći su prirodni vođe, a njihov dominantan duh brzo osvaja. Puni su samopouzdanja i teško ih je pokolebati, a najviše pate ako im drugi povrede ego.

Specifični su po tome što im je neophodno da određeno vreme u danu provedu sami, kako bi sabrali misli i prikupili energije za druženje s drugima.

Rođeni u ovom periodu vole da dominiraju nad stvarima i situacijama. Imaju sklonosti prema filozofiji i književnosti.

Oni su produhovljene osobe koja bi, kada bi htele, mogle imati velikI utIcaj na ljude oko sebe. Autoritet su u porodici i društvu, među prijateljima i rodbinom. Ponekad deluju pomalo uobraženo, ali to je zbog toga što su puni samopouzdanja kao i životne i kreativne energije.

Rođeni između ponoći i 4 sata

Oni su tihe i smirene prirode. Vole da sanjare i grade kule od oblaka. Imaju bujnu maštu i ponekad su teško snalažljive u svetu fizičke stvarnosti.

Imaju zanimljivu pesničku dušu i ljudi ih često ne razumeju jer je njihov način razmišljanja drugačiji i jedinstven.

Ponekad deluju rasejano. Imaju vrlo plemenitu narav i uvek su spremni da pomognu drugima. Verni su svojim idealima koji se od detinjstva ne menjaju. Često se dvoume između svojih ciljeva, zbog čega postaju nemirni. Vole da prenose znanje i dobri su u tome.

