Big Bend RTS-a u petak na sceni Kolarca

BEOGRAD – Koncert Big Benda RTS-a pod naslovom „Davno i daleko“ biće održan u petak, 21. maja, u Velikoj dvorani Kolarčeve Zadužbine, objavili su organizatori.

Nakon više meseci socijalne distance i izostajanja punog umetničkog života usled pandemije, Big Bend RTS nastavlja sa redovnom koncertnom sezonom.

Ovom prilikom premijerno biće izveden sasvim novi program, gde će sa orkestrom nastupiti i mlađe kolege koje s njim sarađuju.

Program koncerta činiće odabrane kompozicije i aranžmani iz repertoara čuvenih istorijskih big bendova, što će predstavljati pravu atrakciju za ljubitelje ovog stila u džez muzici.

Orkestar će, vođen Dragoslavom Fredijem Stanisavljevićem, publici predstaviti najbolje numere iz ove umetničke forme.

„Davno i daleko“ („Long Ago and Far Away“) pesma je Džeroma Kerna i Ajre Geršvina i izveli su je mnogi eminentni pevači – od Frenka Sinatre, Rite Hejvort, Binga Krozbija, pa sve do Roda Stjuarta.

Ova čuvena džez numera uzeta je kao lajtmotiv koncerta, sa jakom metaforom nade da će nam svi ovi protekli teški dani uskoro biti „davni i daleki“.

Ulaznice za koncert biće dostupne na blagajni Kolarčeve Zadužbine.

(Tanjug)

