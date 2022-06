Dejan Grujić objavio novu knjigu „Drugi život na crticu“

BEOGRAD – Knjiga „Drugi život na crticu“ autora Dejana Grujića nedavno je objavljena za izdavačku kuću „Liberland“, a autor za Tanjug kaže da nastavak ovog serijala predstavlja hroniku jednog vremena čiji je on bio veoma aktivan svedok.

Pisac nove knjige je dugogodišnji urednik i voditelj Jutarnjeg programa Radio Beograd 202, inače diplomirani glumac koji je od prošle godine postao još više afirmisan zbog prvog dela knjige „Život na crticu“ (2021) istog izdavača.

„Sa nastavkom ovog dela mislim da sam napredovao, za nijansu je zrelija knjiga nego prethodnik, rekao bih da se sa tim slažu i čitaoci“, analizirao je svestrani autor.

Tokom svoje novinarske karijere, u emisiji „Ustanak“, Grujić je kao autor realizovao serijal audio minijatura „Crtice 202“, kratke komentare naše stvarnosti u vidu hronike.

„Moja rubrika je emitovana osam godina, od 2010. do 2018. i za to vreme sam napisao čak 800 crtica, tih zapisa naše zbilje. Plan je da sve one budu raspoređene kao prava edicija i ima materijala za barem pet knjiga, a šesta bi bila kao neka vrsta zaključka. Želja mog izdavača je da se sve moje crtice, ikad emitovane, objave u knjigama poput serijala“, objasnio je pisac i dodao da i u drugom tomu ove priče nije ništa mnogo unapred kritikovao, više je bio posmatrač koji želi aktivno da se uključi.

Emitovane crtice su autorski tekstovi kojima je Grujić motivisao slušaoce da se jave putem SMS-a ili društvenih mreža, i svojim komentarima obogate serijal tih minijatura.

Pisac je prvu knjigu još pre zvanične promocije 2021. uspeo da plasira na tržište putem društvenih mreža kao idealan kanal distribucije i delo je odlazilo i u ruke naših ljudi koji žive u inostranstvu.

Grujić je imao inspiraciju za mnoge teme – od socijalnih, preko ekonomskih, sportskih i političkih oblasti.

Knjiga „Drugi život na crticu“ prati dešavanja u Srbiji od novembra 2011. do proleća 2013. godine, a da je nastavio da piše od 2018, tokom ove godine bi takođe na svoj način fenomenološki obradio razne pojave.

„Trenutno me fascinira tolika neverovatna eksplozija kulturnih dešavanja nakon prestanka zabrane i pravila oko korone. O tome bih sigurno pisao, odnosno govorio uživo u program. Ođednom su svi krenuli u isto vreme da organizuju gomilu događaja, ponekad bez selekcije, i tome nema kraja u Beogradu i celoj Srbiji“, primetio je Grujić.

On je objasnio da su te njegove priče kao zapisi, beleške vremena pisane iz duše, nepretenciozno, i ima razloga za to.

„Moju emisiju sam radio kao jutarnji program, dakle od šest ujutru, i tada slušaoci žele samo da čuju nešto jednostavno, toliko mogu da prime, da ih ne opterećuje od umora“, rekao je Grujić, koji je veoma zadovoljan prodajom nove knjige.

On se pohvalio da čitaoci mogu novo delo pronaći i u diskografskoj kući „Jugoton“, na čelu sa Natalijom Cajić, koja je prepoznala veliki potencijal književnog rukopisa i uvrstila u ponudu uz bogat muzički program.

Prva knjiga „Život na crticu“ je promovisana i u inostranstvu, na teritoriji Švajcarske, a i po regionu, u Zvorniku (Republika Srpska, BiH). U planu je turneja po Bosni, kao i da se obe knjige nađu na putu po Nemačkoj, zahvaljujući domaćinu „Promotiv“.

Postoji i plan da se knjiga oživi i na sceni.

„Kolega Rastko Jevtović je napisao dramatizaciju prve knjige i postavio bi je u pozorištu. Osim toga, planova ima dosta. Ja sam napisao jednu monodramu radnog naziva „Ona“, nevezanu za moje knjige, i glumica Jovanka Mandić bi tu igrala jednu ženu u 40-im godinama u Srbiji“, otkrio je Grujić i pohvalio se da će biti i domaćin jednog TV serijala za RTS 1 „Legati Srbije“, u režiji Maše Vujošević.

„Na sve to pišem i svoj prvi roman. Radim na više koloseka, a monodramu sam napisao da zapravo premostim između objavljivanja crtica hronike i romana, morao sam da uradim nešto lakše. Ipak, pisanje romana je nešto uzvišeno i ozbiljno, treba vremena i potpuna posvećenost“, zaključio je za Tanjug pisac, glumac, urednik i voditelj Dejan Grujić.

(Tanjug)

