Izložba “Camera Obscura” od danas na Kolarcu

BEOGRAD – Nova izložba kolaža i video radova pod nazivom “Camera Obscura” autorke Gordane Stanišić Vujošević biće otvorena danas od 18 sati u Galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu.

Zbog situacije u vezi s koronom, neće biti svečanog i zvaničnog otvaranja, mada će umetnica biti prisutna u Galeriji Kolarca danas sve do 20 časova.

Izloženi kolaži nastali su u dva ciklusa tokom poslednje četiri godine, svi su kružnog oblika, malog formata prečnika i svaki je sastavljen od preko 300 posebnih fragmenata, a rad na svakom pojedinačnom kolažu traje i po nekoliko meseci.

Izložba će trajati do 20. februara radnim danima od 10 do 20 sati, subotom od 10 do 16 časova.

Umetnica Stanišić Vujošević diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (1990), član je ULUS-a, i skoro dve decenije radi kao profesor Crtanja i slikanja u Školi za dizajn u Beogradu, gde organizuje radionice, istraživačke i eksperimentalne projekte.

Poslednjih 30 godina izlagala je u zemlji i inostranstvu na većem broju samostalnih i kolektivnih izložbi.

Od solo postavki izdvajaju se projekti u Galeriji Andrićev venac, zapažena je bila i izložba “Kafka ostvarena čežnja” u Galeriji SULUJ.

NJena dela su bila zapažena na izložbama po celoj Srbiji i regionu: Likovni salon Doma kulture Čačak, Galerija Kulturnog centra Novi Sad, “Slike i crteži” – Galerija V.A. Leković, Bar, Crna Gora, a u istom prostoru je izlagala još dva puta – ”Mediteran” u okviru projekta “Da, voda” i “Jedan drugi svijet” Festivala “Barski ljetopis”.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.