Izložba o feminističkoj avangardi od večeras u MSUV

NOVI SAD – Izložba „Feministička avangarda 70-ih. Radovi iz Verbund kolekcijke, Beč“ biće svečano otvorena večeras u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, u okviru programa „Heroine“ Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2022, a Jelena Glišić iz Austrijskog Kulturnog foruma u Beogradu koji je jedan odorganizatora izložbe za Tanjug kaže da postavku u najvećoj meri čine radovi iz austrijske Verbund kolekcije koje su sedamdesetih godina prošlog veka radile žene.

Glišić napominje da će biti izloženo oko 70 radova koji pre svega pokazuju na koji način su umetnice promišljale umetnost i sopstveni identitet.

„Postavka sadrži video radove, fotografije, instalacije različitih evropskih umetnica, dok je Sanja Kojić Mladenov odabrala radove sa istom temom umetnica iz regiona“ kazala je Glišić.

U okviru izložbe će biti održana vođenja kroz izložbu i dva prateća programa. U petak 20. maja u 18 časova, u Kino Sali MSUV, biće održana promocija knjige Katalin Ladik „Mogu li da živim na tvom licu: romaneskna životna priča / Katalin Ladik“, u izdanju Saveza Feminističkih organizacija „(Re)konekcija“ iz Novog Sada.

U sredu 25. maja u 19 časova, u istom prostoru će biti predstavljena knjiga Jasmine Tumbas, „I Am Jugoslovenka! Feminist Performance Politics During & After Yugoslav Socialism? (Manćester University Preš, 2022).

Među umetnicama zastupljenim u Verbund kolekciji su: Džudi Čikago (Judy Ćicago), Valie Export, Sanja Iveković, Katalin Ladik, Sindi ?erman (Cindy Sherman), Birgit Jurgensen (Birgit Jirgenšen) i druge.

Pokrovitelj MSUV je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Izložbu su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Novi Sad – Gradska uprava za kulturu, Italijanski institut za kulturu u Beogradu, Goethe-Institut u Beogradu, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Eugen Ćocolate. Generalni sponzor izložbe je kompanija dm drogerie markt Srbija.

(Tanjug)

