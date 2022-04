Održana premijera hrvatskog filma “Plavi cvijet”

BEOGRAD – Premijera igranog filma “Plavi cvijet” reditelja Zrinka Ogreste u hrvatsko-srpskoj koprodukciji, održana je sinoć u Dvorani kulturnog centra Beograd.

Ova intimna porodična drama pretpremijerno je prikazana u Srbiji na Festivalu evropskog filma Palić 2021. godine, a od danas se film nalazi u redovnoj bioskopskoj distribuciji naše zemlje zahvaljujući beogradskoj kućii “Fame Solutions”.

Premijeri je prisustvovao veliki broj kolega – dramskih umetnika koji su burnim aplauzom pozdravili osmi igrani film hrvatskog sineaste, a poseban gost u sali bio je patrijarh Porfirije.

Susret sa rediteljem Ogrestom organizovan je pre i posle projekcije “Plavog cvijeta”, prvo kao konferencija za medije, a onda u vidu pitanja publike nakon što je ista utonula u 85 minuta ove autentične, dokumentarističke priče o porodici, ljubavi, sebičnosti, samoći, otuđenju, praštanju.

U razgovoru sa novinarima je uz reditelja bio i producent sa srpske strane, glumac Lazar Ristovski, ispred svoje kuće “Zillion Film”.

Zrinko Ogresta je objasnio kako je došao na ideju da se bavi temom porodice, uz scenaristu filma Ivora Martinića, poznatog dramskog pisca u regionu i u Srbiji.

“Ovde me je zanimala priča unutar jedne porodice kroz tri ženske osobe, i to je posledica uticaja svega što danas živimo. Sve više dominiraju globalni svetski sadržaji – poslednje dve godine je to pandemija korona virusa, sada je novi rat, uvek aktuelno nasilje nad ženama”, smatra Ogresta, koji je novi film zasnovao na pozorišnom komadu “Drama o Mirjani i ovima oko nje” upravo Ivora Martinića.

Pozorišna publika Beograda poznaje tu predstavu u režiji Ive Milošević, gde je naslovnu ulogu igrala Mirjana Karanović na sceni JDP-a (2010), i obe umetnice su sinoć bile gošće na premijeri.

“Mislim da je potrebno vratiti se porodici, deci, odnosima sa najbližima, to nam je osnova, habitus, i takve teme imaju plemenitu dimenziju, čine društvo boljim. Svi bismo bili bolji kao ljudi da razmišljamo najviše o porodici”, rekao je nagrađivani filmski režiser iz Hrvatske.

Film “Plavi cvijet” je apsolutni je pobednik filmskog festivala u Puli 2021 na kojem je nagrađen „Zlatnom arenom“ za najbolji film, režiju i najbolju glavnu glumicu – Vanja Ćirić.

Svetsku premijeru je film imao u Moskvi prošle godine, gde je postigao veoma uspešan prijem, a o njemu se u Srbiji pričalo na Paliću 2021, kako je i navedeno.

Filmski projekat je snimljen u koprodukciji Srbije i Hrvatske, a glavne uloge tumače, osim Vanje Ćirić – Anja Šovagović, Tea Harčević, Nikša Butijer.

Lazar Ristovski je sarađivao sa Zrinkom Ogrestom na njegovom prethodnom filmu “Sa one strane” (2016) gde je tumačio glavnu ulogu sa Ksenijom Marinković.

„Srećan sam što se ostvaruju srpsko-hrvatske koprodukcije u filmovima, to je pravi primer kako bi trebalo da se danas sarađuje u regionu. Tako mi učestvujemo iz Srbije na njihovim konkursima kao manjinska produkcija, onda iz Hrvatske konkurišu kod nas po istom modelu, kao manjinski partneri”, objasnio je Ristovski.

Film pripoveda o ženi, majci i ćerki, a u fokusu je sredovečna junakinja Mirjana, službenica u zagrebačkoj fabrici konca. Na dan proslave 20 godina rada, njeni susreti i razgovori sa svojom naizgled napornom majkom, bivšim mužem koga ne podnosi i svojom raspuštenom ćerkom, ilustruje delove njenog relativno praznog života.

