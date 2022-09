Predstava “Tramvaj zvani želja” nakon BELEF-a i u BDP-u

BEOGRAD – Predstava „Tramvaj zvani želja“ prema drami Tenesija Vilijamsa, u režiji Lenke Udovički, premijerno će biti izvedena u subotu, 3. septembra na maloj sceni „Predrag Pepi Laković“ Beogradskog dramskog pozorišta, najavila je glumačka ekipa danas u ovom teatru.

Zapravo je u pitanju druga premijera ovog komada, izvedenog prvi put krajem juna u okviru Beogradskog letnjeg festivala – BELEF 2022, koji je i koproducent projekta sa „Teatrom Ulyšes“ na Brionima, gde je takođe nedavno odigran.

Glavnu ulogu kompleksne i nesrećne junakinje Blanš Diboa tumači proslavljena glumica Branka Katić.

„Imamo tu sreću da smo pred publikom predstavu odigrali već sedam puta, što je velika prednost, tako da možda u ovu premijeru idemo uigraniji nego inače. Na Brionima smo imali zvezdano nebo nad nama, šum mora, fantastičnu tvrđavu iz 18. veka i oko 450 ljudi u publici, što je bilo izazovno“, prenela je prve utiske Branka Katić o gostovanju “Tramvaja” na Brionima, čiji “Teatar Ulyšes” vode bračni par Rade Šerbedžija i rediteljka Lenka Udovički.

Katić je istakla da je tamo bio divan “kontakt” sa publikom, odnosno da se stvorila snažna tišina, jer su u miru ljudi pratili ovaj težak i zahtevan psihološki komad.

„Svi mi glumci to volimo, jer onda znamo da je publika sa nama svakog trenutka. Mislim da smo jedan dobra grupa glumaca koji se međusobno izuzetno poštuju i vole, tako da nam je malo lakše da igramo kada smo već doživeli premijeru teškog komada“, rekla je glumica i navela da joj je rola Blanš svakako jedna od najtežih i najdražih uloga ikada u karijeri.

„Sva njena stanja, bol, patnja koju ima, sve je to uticalo da mi uloga postane omiljena, kao loša vožnja u luna parku. Junakinja pokušava da sakrije sve muke koje ima, i šest sati dnevno na probama sam bila u tom njenom stanju, to me je malo i plašilo. Posle svakog izvođenja imam utisak da je čitav tramvaj prešao preko mene, ali neka. Lepo je Tenesi Vilijams i govorio – “Ne zanima me umetnost ako ne ide do kraja, do kosti, krvi“, objasnila je nosilac glavne ženske uloge.

„Tramvaj zvani želja“ je kultni američki film iz 1951. snimljen po istoimenoj drami Tenesija Vilijamsa, u režiji Elija Kazan, koji je postavio originalnu predstavu i na Brodveju.

U glavnim ulogama su briljirali Vivijen Li, Marlon Brando, Kim Hanter i naš glumac – Karl Malden (Mladen Sekulović) i svi glumci su, osim Vivijen, nastupili i u pozorišnoj adaptaciji drame.

Za antologijski film pre 70 godina, Oskara su osvojili vodeći glumci, osim, veoma neverovatno, Marlona Branda, koji je ostvario tada jednu od najboljih uloga u plodnoj legendarnoj karijeri.

Čuvenu Stelu Kovalski igra Vanja Nenadić, koja je podsetila da treći put sarađuje sa Lenkom Udovički, nakon takođe koprodukcije BDP-a i Teatra Ulyšes”, poznati naslovi “Ko se boji Virdžinije Vulf?” i “Ružni, prljavi, zli”.

„Na neki način ovo mi je treća sreća sa rediteljkom. Iako su i prethodne dve predstave bile uspešne, ulogu Stele gledam kao krunu naše saradnje. Želela sam da igram ovakav tekst i drago mi je da je Lenka odlučila da se klasično postavi komad, što je veoma nedostajalo sa glumačke strane“, primetila je Nenadić i dodala da je cela ekipa bila vrhunska na ovom delu.

„Lenka veoma voli glumce, sluša ih, inspiriše, vodi sa nama divan dijalog. Njihovo pozorište na Brionima je zaista predivno danas, i sjajno je iskustvo igrati i tamo. Moje kolege su ostvarile izuzetne uloge, i kad nisam na sceni, kada nemam svoj tekst, ja uživam da ih gledam sa strane“, Nenadić je pohvalila svoje kolege.

Mlada glumica je otkrila da je Branka Katić njen veliki idol i uzor još od kada je bila sasvim mala, tako da je za nju veoma dragoceno što sada dele pozornicu u predstavi u trajanju od dva i po sata.

Miloš Petrović Trojpec igra Stenlija Kovalskog, koga je tumačio Marlon Brando.

Mladi glumac je rekao da mu je ovo prva saradnja sa rediteljkom, da je bilo naporno, ali da je zahvalan na strpljenju, ljubavi i poverenju što mu je dodelila glavnu mušku ulogu.

Trojpec smatra da će se predstava tek razigravati pred publikom, imaće neke nove momente i nijanse, te će se svi truditi da je razvijaju.

Marko Todorović je dobio ulogu Miča, i ponosan je što je taj lik igrao Karl Malden, i zasluženo osvojio Oskara za najbolju eizodnu ulogu.

„Za mene je ta rola bila izazov i sigurno nešto sasvim drugačije od likova do sada koje sam igrao. Baš zato sam sumnjao u početku da možda to neću moći, uloga je dosta daleko od mene, ali uspeli smo to da rešimo. Bio je težak i naporan rad, a sada kreće najlepši deo, da se osvaja publika do neslućenih visina“, rekao je Marko Todorović.

Predstava prema želji rediteljke se drži originalne drame Vilijamsa, a scenario za film je bio promenjen, što ni pisac nije bio zadovoljan, tako da u filmu koji publika pamti ne nalazi se izvorni kraj te drame, već drugačiji, gde je na neki način pravda holivudski zadovoljena.

Zato će auditorijum u BDP-u gledati pravi originalni komad bez ulepšanog kraja u filmskoj verziji.

U „Tramvaju zvani želja“ igraju još – Nađa Sekulić, Jovo Maksić, Nikola Malbaša, Miloš Lazarov, Bojana Stojkov.

Prevod drame potpisuju Vera Nešić i Dragoslav Andrić, dramaturg je Željka Udovičić Pleština, a autorsku ekipu čine i – scenograf Zorana Petrov, kostimograf Bjanka Adžić Ursulov, koreograf i scenski pokret -Staša Zurovac.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.