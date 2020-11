„Vizualizator” počinje danas u UK Stari grad

BEOGRAD – Festival fotografije “Vizualizator” osmi put po redu biće svečano otvoren danas od 16 časova izložbom Living our time italijanskog fotografa Stefana De Luiđija ispred galerije Parobrod UK Stari grad u Beogradu, javili su iz organizacije.

Pre otvaranja izložbe, u 15 časova, De Luiđi će održati onlajn radionicu.

Na otvaranju umetničke smotre, ambasadori, direktori kulturnih centara i tim Vizualizatora će puštati u nebo kineske lampione kao simbol zdravlja i nade.

“Living our time” je izložba koja pokriva više od 20 godina rada na editorijalnim projektima autora izložbe, a teme tih projekata kreću se od ljudskih prava do globalnog zagrevanja, čime se fotograf bavio tokom svoje karijere, ali je to ujedno i put spoznaje života reportera koji svaku fotografiju smatra segmentom svog života.

Festival “Vizualizator” je dinamičan događaj međunarodnog karaktera, od velikog značaja za razvoj fotografske scene u Srbiji, a među izlagačima se nalaze imena svetski priznatih profesionalnih fotografa.

Osmu godinu zaredom ova manifestacija fotografije pokazuje bogatstvo i vitalnost istorijskog i savremenog fotografskog stvaralaštva.

Vizualizator podstiče razvoj fotografske umetnosti, dokumentarne fotografije i medijske pismenosti kroz inovativni pristup savremenoj umetnosti: interaktivne radionice za kustose, učenike, studente, fotografe, tribine na aktuelne teme i izložbe priznatih domaćih i svetskih autora.

Ove godine veliki broj aktivnosti se održava u internet prostoru, i zbog pandemije i kako bi velikom broju ljudi festival omogućio da prati obrazovne sadržaje u domenu fotografije.

Čitav program festivala publika može pogledati na sajtu www.vizualizator.rs .

Otvaranje izložbe na adresi bivšeg Parobroda, Kapetan Mišina 6a, biće održano uz primenu svih mera za suzbijanje epidemije Covid19.

(Tanjug)

