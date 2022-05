Završen 15. Kustendorf

MEĆAVNIK – Filmski festival „Kustendorf“ večeras je završen uručenjem nagrade „Drvo života“ glumcu Petru Božoviću i proglašenjem pobedničkih kratkih filmova, među kojima je „Zlatno jaje“ pripalo ruskom „Vedrom nebu“ Igora Coja i Andreja Zamoskovnog.

Osnivač festivala, reditelj Emir Kusturica uručio je „nagradu za buduće filmove“ „Drvo života“ Božoviću koji je pozdravljen dugačkim stojećim ovacijama u bioskopu „Prokleta avlija“ u Drvengradu.

„‘Drvo života’ ću čuvati. Drvetu je potrebna nega, pre svega voda života. Trudiću se da ovo drvo zalivam“, rekao je u svom obraćanju Božović.

Glumac je rekao da je Drvengrad „različit od drugih mesta na ovom svetu i druženje ova dva, tri dana daje nadu za umetnost“.

Kusturica je podsetio da se sa Božovićem zna 42 godine, da glumac nikada nije igrao u njegovim filmovima, ali da se nada da hoće, i da je festival bio najbolje mesto da se ponovo sretnu.

Božovićeva bogata višedecenijska karijera ilustrovana je kolažom prizora iz njegovih filmova kao što su „Leptirica“, „Tajne Nikole Tesle“, „Već viđeno“, „Čudo neviđeno“, „Lepota poroka“, „Crni bombarder“ i „Lepa sela lepo gore“.

U kolažu su se našli i odlomci iz Božovićevog filma „13. Jula“ (1982) u kome je malu ulogu italijanskog oficira imao Kusturica.

Žiri u kojem su egipatska rediteljka Marijam Abu Ouf, publicistkinja filmova Brigita Portije, reditelj i scenarista Dušan Milić i direktor fotografije Ivan Šijak „Zlatno jaje“ 15. „Kustendorfa“ dao je „Vedrom nebu“, sa svečanosti odsutnih ruskih autora, ocenivši da je „svaki aspket ovog filma bio savsršen“.

U konkurenciji 15 kratkih filmova mladih autora „Srebrno jaje“ je pripalo delu „Nemački kvalitet/Kolege“ Janisa Aleksandera Kifera iz Nemačke, odsutnog sa festivala, uz ocenu da je uspeo da nasmeje govoreći o jednoj teškoj temi.

„Bronzano jaje“ je zaslužio švajcarski „Ludi ples“ Vanje Viktora Kabira Tongole za „efikasno i upečatljivo ispričanu priču u samo pet minuta“.

„Već je bila nagrada što sam došao ovde, a ovo je nešto neočekivano…Hvala koki koja je snela ovo Broznano jaje“, rekao je autor.

Poseban pomen žirija zaslužio je španski „Vučicin totem“ odsutne Veronike Ečegi koja je prikazala „moćnu priču zrelim filmskim jezikom“.

Danski „Beskorisni operski pevači“ Pabla Sereta de Ena zaslužio je nagradu „Vilko Filač“, za izuzetni vizuelni jezik.

„Ovo mi je prvi kratki film i nagrada će mi biti motivacija da nastavim“, rekao je De Edna.

Portije je u ime žirija zahvalila „svim autorima na divnim filmovima i svimana ovom divnom festivalu“.

Kusturica je za ođavu festivala ispričao kako je pre 30 godina sreo književnika Gabrijela Garsiju Markesa u Parizu i pitao ga „šta najbolje izražava ideju ljudskog postojanja?“

„Da li je to Bog, neka nadsila, svemir? On me gledao dugo dok sam nabrajao razne opsesije i rekao mi: ‘Glavna slika osnovne ljudske ideje je zlatno jaje+. Zato ovaj festival ima zlatno jaje“, rekao je Kusturica.

Među prisutnim gostima 15. „Kustendorfa“ bili su egipatski reditelj Omar el Zohairi sa filmom „Perje“, Haićanka Žesika Ženei sa „Fredom“, Rumun Andrej Huculejak sa „#damasagovancetom“ i italijanski producent Flaminio Zadra sa „Pričom o mojoj ženi“ mađarske autorke Ildiko Enjedi.

Za slogan 15. „Kustendorfa“ upotrebljena je replika „Razdiruća i čudesna lepota stvaranja“ iz kratkog filma „Šta su to oblaci?“ kontroverznog italijanskog reditelja Pjera Paola Pazolinija, kome je bio posvećen festival, uz retrospektivu povodom Pazolinijeve stote godišnjice rođenja.

„Kustendorf“ je organizovala produkcijska kuća Rasta internešnel, uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i informisanja Srbije i Mećavnik grada.

(Tanjug)

