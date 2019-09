Albanicima puštena pogrešna himna na utakmici, odbili da igraju (video)

Fudbaleri Albanije doživeli su neprijatnost kada im je puštena pogrešna himna pre početka meča sa Francuskom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Igrači su izgledali zbunjeno kada su shvatili da je to bila pogrešna himna – i to Andore kako se navodi na veb stranici UEFA-e – dok se na snimcima kamera vide ljuti albanski navijači kako prave uvredljive gestove u znak protesta zbog greške, prenosi AP

Francuski trener Didije Dešan razgovarao je sa albanskim kolegom Edoardom Rejom dok je sudija čekao pravu himnu, pa je utakmica kasnila skoro 10 minuta.

Farcical scenes at Stade de France. Kick off delayed after they played Andorra’s national anthem instead of Albania’s. Announcer just apologised for the delay but he apologised to… Armenia!

— Matt Spiro (@mattspiro) September 7, 2019