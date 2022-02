Aleksandar Stanojević: Za titulu bih se odrekao i Kupa i finala Lige konferencija

„Da znam da ću igrati finale Lige konferencije ili da ću uzeti Kup Srbije, ne interesuje me uopšte. Titula je nešto za šta svi ovde živimo, svi dišemo za to i to je nešto za šta bi sve ovde dali“, izjavio je Stanojević novinarima u Beleku.

Crno-beli čekaju na titulu od 2017. godine, a uoči drugog dela sezone imaju pet bodova više od Crvene zvezde.

(Tanjug)

