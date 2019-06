Baš pred Vimbldon – Savetuju me da se povučem…

Desio se egzodus iz teniskog saveta igrača, a kako stvari stoje uskoro bi i Novak Đoković mogao da napusti veće. Novak nije nimalo zadovoljan u kom pravcu sve to ide i vrlo je verovatno da će uskoro sa svojim timom da se povuče iz cele te priče, prenose sportski mediji.

Novak Djokovic says his team want him to give up ATP player council role despite tennis entering 'transitional phase'' | via @telegraph https://t.co/nZVZW144GA

