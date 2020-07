Batak: Cilj Radničkog je izlazak u Evropu

NIŠ – Trener fudbalera Radničkog iz Niša Radoslav Batak rekao je da cilj da njegov tim ove sezone izbori plasman u Evropu.

„Pred nama je sezona puna neizvesnosti, ali i velikih očekivanja. Bez obzira na sve teškoće, Radnički ima svoj cilj, to je Evropa i na nama je da od samog starta kidišemo ne bi li to i ostvarili“, rekao je Batak.

Nišlije će sutra na Čairu u prvom kolu Superlige od 19.30 dočekati Metalac iz Gornjeg Milanovca.

„U prvom kolu nam dolazi Metalac, koji je novajlija, ali nam nije nepoznanica. Oni nisu puno menjali sastav, uigrani su, imali su duže pripreme od nas, a dobro su se pokazali u nedavnoj kontrolnoj utakmici protiv Crvene zvezde. Metalac je ogranizovana ekipa koja voli da se nadigrava, a mi smo ih dobro izanalizirali. Poštujemo protivnika, ali igramo kod kuće i daćemo sve od sebe da osvojimo tri boda, što je jedini rezultat koji bi nas zadovoljio. Igraće se u specificnim uslovima, neće biti publike, ali taj osećaj smo već iskusili tokom prošle sezone, tako da to ne bi smeo da nam bude problem“, rekao je Batak.

Radnički je između dve sezone pretrpeo ozbiljne promene u sastavu, a tim sa Čaira je u ovom prelaznom roku angažovao desne bekove Nikolu Aksentijevića i Aleksandra Kostića, krilne napadače Nenada Gavrića, Kristijana Živkovića i Dušana Stojiljkovića, štopera Žarka Markovića, napadače Iliju Spasića i Filipa Kasalicu, te veziste Nenada Šljivića i Todora Petrovića.

Klub su napustili Filip Knežević, Nikola Čumić, Aleksandar Todorovski, Dejan Meleg, Lazar Đorđević i Mario Maslac, dok je doskorašnji kapiten Saša Stojanović završio igracku karijeru.

„Okolnosti su takve da smo mi kompletirali ekipu maltene na dan pred prvu utakmicu. Uspeli smo juče i prekjuče da dovedemo četvoricu proverenih igrača i tako smo napravili balans u timu, pa ćemo imati pravi spoj mladosti i iskustva. Nama su ti igraci bili i više nego potrebni“, rekao je Batak i dodao:

„Raspored je zgusnut. Imaćemo mečeve na tri do četiri dana i moramo da imamo po dvojicu raspoloživih fudbalera na svakoj poziciji. Imamo to što imamo i to je to. Ovim igračima što su došli među poslednjima će sigurno biti potreban jedan period za adaptaciju, ali to ćemo morati da rešavamo u hodu i da ih što pre uvedemo u sistem. Svakako ćemo mnogo rotirati u prva tri kola, tako da će svi dobiti šansu. Imamo sada i ovo pravilo dvojice „bonusa“, od prvog minuta. Mi smo finiš prošlog prvenstva iskoristili da pružimo šansu mladima, neki su je iskoristili, tako da nas ovo pravilo neće opterećivati“, jasan je Batak.

Batak je govorio i o konkurenciji za plasman medu prve četiri ekipe u Superligi Srbije.

„Dobra je stvar što imamo veliki broj timova koji se bore za vrh. Videli ste kako je prošle sezone iznenadio TSC. Tu su Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina, Čukarički i sigurno je da će biti još neko iznenađenje. Naš cilj se zna, a to je izlazak u Evropu i to je jedini rezultat koji bi mene zadovoljio u narednoj sezoni. To je cilj Radničkog svake godine i tako će biti i ove. Čeka nas teška i naporna liga, neće biti lako, ali moramo biti optimisti i verovati u sebe“, zaključio je Batak.

(Tanjug)

