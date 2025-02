Blagojević: Mladost je najprijatnije iznenađenje u prvenstvu

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je danas da su utakmice pre i posle „večitog“ derbija uvek nezgodne, da je Mladost iz Lučana opasna ekipa i najprijatnije iznenađenje prvenstva, ali da će crno-beli motivisano ući u taj duel Super lige Srbije.

„Za nas je derbi zatvorena priča, Mladost je još jedno u nizu teških iskušenja. Od prvih pet utakmica, četiri smo igrali sa ekipama iz top pet u ligi. Mladost je najprijatnije iznenađenje ovog prvenstva. Mi smo u prošloj utakmici uzeli bod, a naši pratioci Mladost i Radnički po tri, razlika se smanjila borba za Evropu se nastavlja. Imamo veliki motiv da održimo i povećamo to rastojanje i sa tim ambicijama ulazimo u utakmicu“, rekao je Blagojević na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Partizana igraju u sredu od 18.05 na svom terenu protiv Mladosti iz Lučana, utakmicu 25. kola Super lige Srbije. Partizan je drugi na tabeli sa 47 bodova, ispred Radničkog 1923 koji ima 40 i Mladosti sa 39 bodova.

Crno-beli su prošle subote odigrali nerešeno 3:3 protiv vodeće Crvene zvezde, a Blagojević je rekao da ne želi da priča o toj utakmici jer je završena, ali je istakao da su svi igrači zdravi posle tog duela i umorni.

„Za nas je možda veće iskušenje i teža utakmica protiv Mladosti. Derbi sam po sebi donosi veliku motivaciju ali i pražnjenje. Uvek su utakmice pre i posle derbija zahtevne i specifične, imajući u vidu kvalitet Mladosti, to je veliki izazov za nas“, naveo je on.

Govoreći o predstojećem protivniku, Blagojević je rekao da je Mladost najstarija ekipa u ligi sa dobrom kombinacijom iskusnih i par talentovanih igrača i ukazao da se radi o drugoj najboljoj odbrani lige.

„Posle Crvene zvezde primili su najbmanje golova, što govori o kvalitetu, više bodova osvajaju na stani nego kod kuće. Primaju 0,75 golova po utakmici u gostima. Način na koji igraju je specifičan, veoma malo prostora daju, veoma su opasni u kontrama, teško je pronaći prostore, opasni su u tranziciji“, dodao je on.

Na novo pitanje o derbiju, Blagojević je rekao da želi da zahvali navijačima koji su došli na stadion „Rajko Mitić“ i podržali ekipu, da su svake nedeljne brojniji i pozitivnije se odnose prema ekipi, da su osetli koliko igrači daju sebe i koliko su spremni da urade sve kako bi ih učinili zadovoljnijim i srećnijim.

On je dodao da Jovan Milošević i dalje individualno trenira, ali da očekuje da će se za 10-ak dana priključiti treninzima sa ekipom, kao i da će Aleksandar Filipović to učiniti za dva dana.

Član Radne grupe fudbalskog kluba Partizan Predrag Mijatović pohvalno je govorio o Blagojeviću i radu u klubu.

„U svemu tome se malo preteruje, zahvalnost Peđi i svakome ko je imao reč hvale. Nije moja uloga baš toliko velika, svestan sam toga da je naš posao od nedelje do nedelje, u jednom trenutku i štampa i javnost mogu jako pohvalno da pričaju, a onda već sledeće nedelje bude drugačije. Zavisi isključivo od rezultata, koliko god da ste dobri u poslu kao igrač i trener, uvek će vas gledati kroz prizmu poslednje utakmice. Isti sam trener kao što sam bio i pre derbija, nije me derbi učinio boljim ili lošijim trenerom, niti će me učiniti utakmica protiv Mladosti“, naveo je.

Govoreći o ciljevima, trener je rekao da je prvi cilj da se napravi dobar ambijent kako bi se postavile osnove za budući kvalitetnini, srećniji i bolji Partizan i kao klub i kao tim.

„Ali jasno je da moramo da budemo fokusirani na prvu narednu stvar da bismo do toga došli. Ako želimo rezultat, ne bi trebalo da se fokusiramo na rezultat nego na navike koje nas mogu dovesti do pozitivnog rezultata. Samo prvu sledeću situaciju gledamo, a to je Mladost. Ambicije su stabilizacija i pravljenje osnova za budući period. Želja da se izbori Evropa se podrazumeva, kao i potreba da se kroz proces afirmišu neki mladi igrači“, naveo je.

Blagojević je rekao da je raspored zgusnut, pošto se igra subotom i sredom i da se stručni štab potrudio da se igrači oporave od derbija.

„Postoji doza umora fizički i psihički, ali je danas to daleko bolje. Kako smo se predstavili i rezultat, to je donelo pozitivnu energiju i to pokušavamo da iskoristimo kao pripremu. Spremni smo, zdravi smo, biće sutra dobra energija“, naveo je.

Trener crno-belih upitan je o tome kako motiviše igrače, a on je rekao da je psihološki aspekt podjednako važan kao fizički i taktički.

„Pričam sa igračima da Partizan nije u lakoj situaciji, momentum nije lak. Ja znam da nisam najbolji trener u istoriji Partizana, ima tu velikih imena, sad sam prošao kroz hodnik i video slike i veličine na klupi. Meni je izuzetna čast da sam stao u red tih veličina. Ni ovi igrači nisu najbolji u istoriji Partizana, ali činjenica je da mi sada ovakvi kakvi jesmo činimo fudbalski klub Partizan i tim Partizana“, rekao je on.

„Ne sumnjam da zajedno sa stručnim štabom i igrači maksimalno daju doprinos. Kada budemo gledali sa distance, naš doprinos neće biti vidljiv u smislu osvajanja titule, ali biće veliki u tome da smo u teškom momentu za Partizan doprineli da Partizan odbranimo, da ga držimo živim i da mu pomognemo da se razvija“, dodao je Blagojević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com