Bogdanović: Operacijom kolena sam produžio igračku karijeru

ČIKAGO – Košarkaš Atlante i srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović izjavio je danas da je operacijom kolena sebi produžio igračku karijeru.

Bogdanović je sredinom juna prošle godine operisao koleno zbog čega je propustio Evropsko prvenstvo i prvi deo sezone u NBA ligi.

„Zadovoljan sam kako je prošla operacija, još to nije na 100 odsto, ali znam da sam sebi ovako produžio karijeru i da mogu mirno da spavam ne osećajući jake bolove kakve sam imao do operacije. Zdrav sam, to je najvažnije“, izjavio je Bogdanović za RTS.

On je u Atlantu prešao u novembru 2020. iz Sakramenta.

„Sve je drugačije u odnosu na Sakramento. Nedostaju mi ti dani iz Sakramenta kada sam bio sa nekim našim bivšim i sadašnjim igračima, ali idemo dalje. Za uspeh nije dovoljan samo talenat, već je potrebno i malo sreće, rad i disciplina se podrazumevaju. Lako je verovati kada sve ide dobro i kada je sjajno. Ali kada dođu neki trenuci, kao što su povrede i operacije, onda je potrebno naći tu veru u sebe i vratiti se“, zaključio je Bogdanović.

(Tanjug)

