Brutalni udarac u lice: Kristijano Ronaldo krvav napustio teren (video)

Kristijano Ronaldo pretrpeo je juče na meču sa Deportivom veoma jak udarac u glavu, a zbog povrede nije mogao da nastavi meč.

Zvezda Real Madrida je nakon postizanja drugog gola na meču, koji je njegov tim dobio sa 7-1, došao u kontakt sa nogom odbrambenog igrača tima iz La Korunje koji ga je isekao pored oka. Krv je počela da šiklja iz Ronaldove rane i u pomoć mu je odmah priteklo medicinsko osoblje.

