Buskets ljut na Laportu zbog smanjenja plata fudbalerima

BARSELONA – Fudbaler Barselone Serhio Buskets zatražio je objašnjenje od predsednika kluba Đoana Laporte zašto niko nije obavestio igrače da se planira smanjenje plata u narednoj sezoni, preneo je sajt Goal.com.

Barselona se nalazi u teškoj finansijskoj situaciji, a pojedini mediji su objavili da Laporta planira da smanji plate fudbalerima katalonskog kluba.

Buskets je rekao da je bio uznemiren i ljut kada je iz medija saznao o planovima svog kluba.

„Čuo sam da se mnogo toga priča, a kada se vratim sa odmora ne znam šta će mi reći u klubu. Voleo bih da mi oni kažu, a ne da saznam iz drugih izvora, ali uvek želim da pomognem. Ne, ništa nam nisu predložili, nisu nam rekli ništa što vi niste čuli. Ništa me ne iznenađuje, to je deo igre, ali mislim da nije dobra odluka da to rade preko medija, uvek je bolje razgovarati direktno, licem u lice. Uvek sam voljan da pomognem i pronađem najbolje rešenje. Zbog toga bih želeo da se sastanem sa predsednikom i razgovaramo“, rekao je Buskets na pitanja novinara uoči meča Španije i Švajcarske u Ligi nacija.

„Goal.com“ podseća da Buskets ulazi u poslednju godinu ugovora sa Barselonom. Katalonski klub ne želi da ga proda, jer će on biti jedan od ključnih fudbalera katalonskog kluba u narednoj sezoni. On je prošle sezone odigao 50 utakmica za Barselonu u svim takmičenjima.

(Tanjug)

