Cicipas nije bio blag prema Đokoviću, evo šta je izjavio

Grčki teniser Stefanos Cicipas nije bio blag prema Novaku Đokoviću.

Cicipas je u video intervjuu rekao da je Đoković učinio da ostali teniseri izgledaju kao budale.

Grk kaže da on nikada ne bi pomislio da uradi to što je uradio Đoković.

„On definitivno igra po svojim pravilima i radi neke stvari koje većina igrača ne bi imala petlju da urade. Pogotovo što je ATP objavio jasne kriterijume za ulazak u zemlju. Nikada nisam ni pomislio da krenem na turnir nevakcinisan i da kršim protokole“, rekao je Cicipas i dodao:

„Nisu svi raspoloženi da prate pravila koje je odredila država. Mali procenat bira neki svoj put i čini da većina nas izgleda kao budale“.

Punchy from Stefanos Tsitsipas who says Novak Djokovic has been "playing by his own rules".

"We've all followed the protocols to compete in Australia… and a very small minority chose to follow their own way which makes [us] look like fools."#AusOpen pic.twitter.com/9pT69IBUdU

