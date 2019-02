Čović: Partizan neće osvojiti ABA ligu ako ne bude krađe

BEOGRAD – Prvi čovek košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović kaže da je uveren da Partizan neće skoro osvojiti titulu ABA lige, osim ako, kako je naglasio, ne bude se bavio nečasnim radnjama.

Čović je, gostujući na televiziji Pink, ponovio da je njegov tim „pokraden“ greškama sudija protiv Partizana u finalu Kupa Radivoja Koraća.

„Nikad neću moći da čestitam nekome na krađi. Da li je trebalo da igrači dobiju neke medalje posle svega što se dešavalo? Da li ću čestitati Partizanu ako osvoji regionalnu ligu? Znate kako, ukoliko ne bude krađe i muljanja Partizan neće skoro osvojiti ABA ligu“, rekao je Čović.

On je priznao da je postojao faul Bilija Berona nad Džokom Lendejlom 0,2 sekunde pre kraja, ali da su sudije pre toga grešile na štetu crveno-belih.

„Prvo, Renfro nije uspeo da prevede loptu u fazu napada za osam sekundi, a kao nagradu je dobio dva slobodna bacanja od kojih je jedno pogodio. Zatim sledi klasičan primer prekršaja u napadu Renfroa. To svakako nije bio „floping“ i dogodio se na metar i po od sudije Milivoja Jovčića, ali on ništa nije svirao već je pustio igru i Renfro je pogodio trojku kojom je potpuno promeniio tok utakmice. To nije bilo sve… Posle slobodnih bacanja Ognjena Dobrića koji promašuje oba, isti igrač je bio brutalno fauliran od dvojice igrača Partizana, ali se ni tada sudija nije oglasio. I kako se sve to može nazvati nego brutalna krađa u organizaciji interesnih grupa“.

Čović je govorio i o uticaju politike na sport u državi.

„Od 1993. traje pokušaj da se uništi sve što je vezano za Crvenu zvezdu. Još od Mirka Marjanovića i njegove grupe traje proces, koji je prekinut 2012. i 2013. godine dolaskom Aleksandra Vučića koji nikada nije krio da je veliki zvezdaš, ali… Kako on pomaže Zvezdi, tako što država pomaže i Partizanu, ali očigledno je da raznorazne strukture ponovo imaju svoje sulude ideje“, zaključio je on.

(Tanjug)