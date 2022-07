Crvena zvezda raskinula ugovor sa Bakajokom

BEOGRAD – Fudbalski klub Crvena zvezda sporazumno je danas raskinuo ugovor sa francuskim igračem Akselom Bakajokom, saopštio je beogradski klub.

„Našem dosadašnjem igraču želimo mnogo uspeha u nastavku karijere“, navedeno je na zvaničnom Tviter nalogu Crvene zvezde.

Bakajoko je u Crvenu zvezdu stigao u decembru 2020. godine. On je imao ugovor sa „crveno-belima“ do juna 2024. godine, ali nije uspeo da se izbori za status prvotimca.

Francuski fudbaler je odigrao samo pet utakmica za Crvenu zvezdu u Superligi Srbije.

Bakajoko (24) je prošao mlađe selekcije Pantina i francuskog Red Stara, a onda je prešao u Inter. On je potom igrao na pozajmicama u Sošou i Sent Galenu pre nego što je pojačao Crvenu zvezdu.

(Tanjug)

