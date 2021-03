Čuveni Argentinac „kao iz topa“ rešio dilemu: Đoković, previše je kompletan

David Nalbandijan, čuveni argentinski teniser i trener Miomira Kecmanovića, govorio je o Novaku Đokoviću i njegovom putu ka najboljem teniseru svih vremena.

Nekada treći teniser planete nedavno je govorio o početku saradnje sa mladim srpskim igračem Kecmanovićem, a u jednom intervjuu se dotakao i drugih tema.

Good to see you around the #ATPTour, 🇦🇷 @nalbandiandavid!

The former World No. 3 is working with 🇷🇸 @MioKecmanovic

(via @CordobaOpen) pic.twitter.com/fb43BLiOwb

— ATP Tour (@atptour) February 25, 2021