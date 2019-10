Da li je on jedini pravi naslednik Đokovića, Federera i Nadala?

Danil Medvedev osvojio je masters turnir u Šangaju savladavši u finalu Sašu Zvereva ubedljivim rezultatom 6:4, 6:1, ali je svet i pre ovog trijumfa 23-godišnjeg Rusa video kao dostojnog naslednika „velike trojke“.

Na pitanje da li sebe vidi kao najboljeg tenisera sveta kada se Novak Đoković, Rodžer Federer i Rafael Nadal povuku, Medvedev kaže:

– Moram priznati da je to za mene veliki kompliment i srećan sam zbog toga jer ljudi to govore zbog mojih rezultata. Jer povrh svega, najvažnije je nastaviti sa takvim rezultatima, sa igrom koju pokazujem na terenu, jer čim posrnete, ljudi brzo zaborave dobre stvari. Ja to znam i zato se trudim da radim i svakodnevno poboljšavam svoju igru – kaže Danil.

Novinare je zanimalo i šta je napisao na kameri posle pobede.

– Broj 33. Obožavam fudbal, i od 10. do 16 ili 18. godine, nisam propuštao nijednu utakmicu timova koje volim. Ja sam navijač Bajerna i obožavao sam Maria Gomeza dok je bio na vrhuncu karijere, a on je u timu Bajerna nosio dres sa brojem 33. Zbog toga volim taj broj i njega sam napisao posle pobede – ispričao je trenutno četvrti igrač sveta.