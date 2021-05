Datunašvili u Tokiju, Viktor Nemeš bez plasmana na OI

SOFIJA – Srpski reprezentativac u rvanju Zurab Datunašvili na olimpijskom kvalifikacionom turniru u Sofiji plasirao se u finale, čime je automatski obezbedio plasman na Olimpijske igre u Tokiju u kategoriji do 87 kg.

Datunašvili je do velikog uspeha stigao pobedama nad Irancem Alizadehom, Fincem Roponenom, kao i olimpijskim prvakom sa Igara u Rio de Žaneiru Rusom Davitom Čakvetadzeom.

Malo je nedostajalo da vizu za Tokio obezbedi I Viktor Nemeš, koji je u polufinalu u kategoriji do 77 kg poražen od Azerbejžanca Rafiga Husejnova rezultatom 4:1.

Srbija će tako na Igrama u Tokiju imati četvoricu predstavnika u rvanju.

Trojicu u grčko rimskom stilu, Matu Nemeš u kategoriji do 67 kg, Zuraba Datunašvilija u kategoriji do 87 kg I Mihaila Kajalu u kategoriji do 97 kg.

U rvanju slobodnim stilom kvotu je osvojio Stevan Andrija Mićić u kategoriji do 57 kg.

(Tanjug)

