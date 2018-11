Dete sa Uba poštuje sebe — Englezi mu to neće oprostiti

Gest Nemanje Matića je sasvim normalan, ljudski gest, i ja ga apsolutno podržavam, izjavio je za Sputnjik Dušan Dule Savić, legendarni fudbaler Crvene zvezde.

Nemanja Matić, reprezentativac Srbije i vezista Mančester junajteda, jedini je fudbaler koji nije hteo da na duelu između „crvenih đavola“ i Bornmuta nosi cvet maka, čime bi bila odata počast britanskim vojnicima stradalim u Prvom svetskom ratu, ali i NATO vojnicima.

„Ne iznenađuje me da je on tako reagovao. On je dete sa Uba i znam ga. Mislim da je vreme da neko iskaže da prvo poštuje sebe, i žrtve svog naroda. Nemanja Matić je odavno pokazao da je čovek sa stavom, da ima sopstveni stav i ličnost i da razmišlja svojom, a ne tuđom glavom. Ali on je dete sa Uba, pa je to sasvim normalno“, kaže Dule Savić.

Matićev postupak izazvao je buru na Ostrvu, mnogi su u britanskim medijima i na društvenim mrežama izrazili bes i poručili srpskom asu da napusti Ostrvo.

Navodno, Matiću su ljudi iz kluba na dres pre početka meča zalepili cvet maka, nakon čega je naš fudbaler u čudu pitao šta je to. Kada su mu rekli da je to znak počasti poginulim britanskim vojnicima, između ostalog i u NATO misijama, on je odbio da ih posluša i da tako izađe na teren.

Matić je bacio cvet maka na pod i rekao:

„Bombardovali ste mi zemlju, nema šanse da ja ovo nosim. Ako treba, spreman sam da odmah napustim klub i Englesku“, navodno je saopštio Matić ljudima iz kluba.

Zvanično, Matić je danas objasnio Britancima zašto je odbio da nosi cvet maka na svom dresu na utakmici Mančester junajteda u subotu.

„U potpunosti razumem zašto ljudi nose makov cvet, poštujem svačije pravo da to radi i saosećam sa svima koji su izgubili bližnje u ratu. Ipak, za mene je to samo podsetnik na napad koji sam osetio lično kao mladi, preplašeni 12-godišnjak, koji je živeo u Vrelu, dok je moja zemlja uništena bombardovanjem Srbije 1999. Iako sam ga pre nosio, sada ne osećam da je u redu da imam cvet maka na svom dresu. Ne želim da podrivam cvet kao simbol ponosa Britanaca niti da uvredim bilo koga, ipak, svi smo proizvod ličnog odgoja i ličnog izbora za koji imamo svoje razloge. Nadam se da svi razumeju moje razloge sada kada sam ih objasnio i da mogu da se koncentrišem da pomognem timu u utakmicama koje nas čekaju“, napisao je Matić na Instagramu.

Povodom napada dela ostrvskih medija na Matića, Dule Savić kaže da su ga napali NATO mediji.

„Naravno da će ubice da brane sebe. On je to uradio čista srca, verovatno i svestan posledica. Mislim da mu Englezi neće ovo oprostiti. Sačekaće oni prvu utakmicu kad bude odigrao lošije, pa ćete videti“, rekao je Dule Savić.

Utakmica između Mančester junajteda i Bornmuta odigrana je 3. novembra, „crveni đavoli“ su pobedili rezultatom 2:1.

Matić nije jedini fudbaler koji je proteklog vikenda „uvredio“ Engleze. To je učinio i igrač drugoligaša Stouka Džejms Maklin. On je privukao još veću pažnju zbog toga što je Irac, i to katolik, pa je njegova odluka mnogo više povredila Britance od „nekog tamo Srbina“.

Maklin je rođen u Deriju, u Severnoj Irskoj, u kojoj je decenijama prisutan konflikt između irskih katolika i britanskih protestanata. Deri je posebno poznat po tragičnom 30. januaru 1972. godine, kada su britanske trupe tokom građanskog protesta za poštovanja ljudskih prava ubile 13 nenaoružanih ljudi i ranile još 13, od kojih je kasnije četvoro podleglo povredama.

Taj događaj je poznat kao „Krvava nedelja“, a Maklin u čast žrtava ima tetovažu na nozi. Zbog njegovog ignorisanja cveta maka bio je pod udarom navijača Midlsbroa proteklog vikenda — gađali su ga predmetima kada je izlazio sa terena, a neki su pokušali i lično da se obračunaju sa Ircem.

(Sputnjik)