Direktor Australijan opena Kreg Tajli: Đoković igrao sa pocepanom zadnjom ložom

MELBURN – Direktor Australijan opena Kreg Tajli otkrio je danas da je najbolji teniser sveta Srbin Novak Đoković na prvom grend slem turniru sezone u Melburnu igrao sa pocepanom zadnjom ložom, prenose australijski mediji.

Đoković je u nedelju po deseti put u karijeri osvojio Australijan open, pošto je u finalu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). On je stigao do 22. grend slem trofeja u karijeri, koliko ima i Španac Rafael Nadal.

Srpski teniser je tokom turnira u Melburnu imao problema sa povredom zadnje lože. Tajli je otkrio da je Đoković imao rupturu mišića zadnje lože od tri centimetra.

„Video sam svojim očima snimke, a i doktori će vam reći istinu. Bilo je mnogo spekulacija da li je to istina ili ne. Znam da je teško poverovati šta Đoković može da uradi sa takvom povredom. Neverovatan je zaista, ekstremno profesionalno se poneo“, rekao je Tajli na radiju „Sportsdej“.

On tvrdi da se Đoković suočava sa mnogim izazovima zbog loše reputacije, ali da niko ne može da dovede u pitanje njegov atleticizam.

„Fokusiran je na sve što radi, svakog trenutka u danu. Šta jede, šta pije, kako radi ovo ili ono. Nema kod njega nikakvih padova“, istakao je Tajli.

Direktor Australijan opena smatra da nijedan teniser neće uspeti da ponovi uspeh Đokovića, koji je deset puta osvojio turnir u Melburnu

„Prošao je kroz mnogo toga da bi osvojio deset Australijan opena i mislim da se to nikada neće ponoviti. To je izvanredno dostignuće. On će imati značajno mesto u istoriji Australijan opena“, zaključio je Tajli.

(Tanjug)

