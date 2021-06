Đoković klincu nije dao samo reket, dečakov otac otkrio šta se dogodilo posle

Novak Đoković je pobedom u finalu protiv Stefanosa Cicipasa osvojio svoj drugi trofej na Rolan Garosu, a nakon dramatičnog meča dečaku u publici poklonio je reket.

Reakcija dečaka nakon što je primio poklon od svetskog broja 1 postala je viralni hit. Mališan je vikao i skakao od sreće. „O, moj bože, o, moj bože!“ ponavljao je oduševljeni dečak i s nevericom gledao u svoju porodicu, koja je s njim bila na tribinama.

„Ne znam ko je dečak, ali sam ga čuo sve vreme. Bodrio me kada sam gubio 2:0. Čak mi je davao i savete tokom meča. Ponašao se kao da me trenira i to mi je bilo jako slatko. On je bio najbolji izbor, hteo sam baš njemu da dam reket jer me je podržavao tokom celog meča“, rekao je najbolji teniser sveta nakon meča.

Sada je dečakov otac otkrio da se Đoković kasnije vratio do svog velikog navijača.

„Moj sin je na meč došao u srpskoj majici i počeo snažno da bodri Novaka dok je gubio. Kad je Đoković seo preko puta nas, pogledao je Toma i podigao palac u vis u njegovom smeru. Nakon što mu je dao reket i video koliko mu to znači, Novak je pogledao ka Tomu i rekao mu: ‘Ostani tu, vratiću se posle’.“

Đoković je nakon dodele pehara otišao do torbe i u njoj pronašao dve kačketa. Vratio se do Toma i jedan dao njemu, a drugu njegovoj sestri, a dečak da, kako je ispričao otac, od tada nije skinuo.

Sportski stručnjaci procenjuju da je vrednost ovog poklona mladom obožavaocu oko 130.000 dolara, a cena po kojoj se prodaje Đokovićev reket na aukcijama biće još veća ukoliko postane teniser sa najviše Gren Slem trofeja u istorji.

