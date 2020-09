Đoković posle žestoke borbe eliminisao Krajinovića! (video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković savladao je sunarodnika Filipa Krajinovića 7:6, 6:3 i plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Rimu, prenose sportski mediji.

Bio je to meč o čijem prvom setu če se pričati. Ne samo zbog dužine prvog dela igre, koji je ztajao sat i 27 minuta, nego i zbog svega što ga je obeležilo. Od dva uvodna brejka, po jedan na obe strane u prva dva gema, pa do razornih ufaraca i taktičke igre. pa sve do dve Krajinovićeve greške kojima je Novak dobio dodatni trinaesti gem, rezultatom 9:7.

Krajinovića je u nastavku sustigao umor, što je Đoković iskoristio i napravio brejk u trećem gemu. To je umnogome odredilo tok igre do kraja meča, jer Filip nije bio u prilici da napravi brejk kojim bi se vratio u set.

Đoković će u petak u četvrtfinalu igrati sa bolji iz duela Italijana Musetija i Nemca Kefera.

