Đoković protiv Tima za istoriju Melburna i povratak na broj 1

Najbolji srpski teniser Novak Đoković danas protiv Austrijanca Dominika Tima igra za osmu titulu u Melburnu i povratak na poziciju broj 1 na ATP listi.

Đoković, koji je dobio svih sedam prethodnih finala u kojima je nastupao, želi 17. gren slem titulu, ali bez obzira na sjanu formu zadatak mu sigurno neće biti nimalo lak.

Sa druge strane biće sjajni Austrijanac, protiv koga vodi 6:4 u međusobnom skoru, ali je izgubio četiri od poslednjih pet mečeva i poslednja dva, na Rolan Garos i ATP finalu u Londonu.

Biće zanimljivo videti i kako će se ponašati publika na Rod Lejver areni, odnosno da li će opet „većinski“ biti protiv Đokovića.

„Kada igram protiv Federera i Nadala, to je druga priča. Ipak, oni su to što jesu, šampioni, jednostavno uživaju veliku podršku i simpatije ljudi širom sveta. Kad igram s nekim drugim, to je drugačije. Ne znam, videćemo, ne mogu da predvidim da li će publika navijati za mene ili ne. Znam da ću imati naše Srbe koji će biti tu i podržavati me. Nezavisno od toga da li će većina navijati za mene ili ne, ja znam šta mi je činiti na terenu“, rekao je Đoković.

Finale između Đokovića i Tima igra se od 9.30 sati.

