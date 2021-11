Đoković više ne želi da ćuti: „Širi se propaganda, uvučen sam u sve to“

Novak Đoković danas kreće na takmičenju u Parizu, kada je singl u pitanju. Srbinu će prvi rival biti Mađar Marton Fučovič, a taj duel je na programu ne pre 19.30.

Najbolji teniser sveta je kao i obično u centru pažnje francuskih medija, ali i srpskih u Parizu, pa je pred start turnira govorio o tome kako teniser mora danas da bude i diplomata…

– Kada ste poznata ličnost i imate profil ličnosti koji je izborio određeni status u društvu… Ja sam zahvalan što se bavim sportom koji je globalan i popularan širom sveta. Po nekim istraživanjima koje nam je ATP predstavio, tenis je treći na svetu po popularnosti, delimo to mesto s kriketom. Jedino su fudbal i košarka ispred, a košarka nije toliko. Uspešan sam u globalnom sportu i dobijam dosta pažnje – počinje Đoković i dodaje:

– Ta pažnja može da donese dosta dobrih stvari i beneficija u profesionalnom i privatnom životu, ali stavlja i dodatno breme. Utičeš na omladinu, koja tebe gleda kao uzora i želi da postane kao ti jednog dana. S druge strane, očekuje se i da daješ mišljenja o temama koje se ne tiču tvoje uže struke. Ja sam se trudio da se držim podalje od svega, ali ponekad kad osetim da nešto želim da podelim, to i učinim. Neko sam ko se drži principa, životnih vrednosti, ljudskih prava… To je dosta zloupotrebljeno u prošlosti.

Đoković je spomenuo da su neke njegove reči zloupotrebljene, pa je jedno od pitanja bilo i da li ga pogađaju natpisi u medijima.

– Ne čitam novine ni po aplikacijama, ni štampana izdanja, ne gledam ni vesti na TV-u već nekoliko godina. Ipak, zbog prisustva na društvenim mrežama, dođem do tih informacija koje se provlače kroz medije. Ne mogu da kažem da me ne pogađa – čovek sam, imam emocije, i naravno da mi je stalo… Koliko god da mi je stalo da zastupam prave vrednosti, da se borim za pravdu i za istinu, toliko mi je i stalo šta generalno ljudi misle o meni. Ne zavisi mi život od toga, jer znam ko sam i šta sam, trudim se da živim život po pravim postulatima. Da grešim, grešim, ali pogađa me nepravda i kada se šire laži – rekao je Novak i nastavio:

– Ne pogađa me kao ranije, jer sam na neki način i navikao – od svetskih medija, pa i od domaćih… Stvara se jedna propaganda, uvučen sam u sve to na osnovu nečega što sam ranije govorio. Sistem informisanja je otišao u pravcu koji više nije onaj koji je osnova za novinarstvo. Slobodnog novinarstva i informisanja je sve manje… Sve se više kontroliše iz jednog ili dva izvora, pa se širi propaganda koja odgovara eliti ili određenoj grupaciji ljudi. Sigurno da me pogađa, ali to me neće sprečiti da se zalažem za stvari za koje smatram da su ispravne.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.