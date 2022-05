ĐOR Olimpijska staza otvorila sezonu u Požarevcu

POŽAREVAC – Požarevac je danas bio domaćin prve ovogodišnje „ĐOR olimpijske staze“ koju je Olimpijski komitet Srbije organizovao u saradnji sa kompanijom ĐOR osiguranje i uz podršku Grada Požarevca.

Iako nije olimpijska godina, ovo takmičenje koje je imalo za cilj promociju olimpijskih vrednosti, okupilo je više od 400 učesnika, saopšteno je iz kompanije ĐOR.

Nakon trosatnog takmičenja, najuspešnijim takmičarima su uručene nagrade, a ĐOR osiguranje je predalo donaciju u vidu sportskih rekvizita Osnovnoj školi “Sveti Vladika Nikolaj” i Politehničkoj školi, koje su na današnjem događaju imale najviše predstavnika.

Takođe, nagrade su uručili i Saša Pavlović, gradonačelnik grada Požarevca i Dragan Mikić, menadžer Kancelarije ĐOR osiguranja u Požarevcu.

Događaju je prisustvovao olimpijac Velimir Stjepanović, plivač i član Olimpijskog tima Srbije.

On se pred početak događaja obratio prisutnima, zahvalio se na učestvovanju u „ĐOR Olimpijskoj stazi“ i na podršci Olimpijskom timu Srbije, koji se, kako je rekao, „osetio do Tokija što je dovelo i do najboljeg uspeha naših sportista na Igrama do sada“.

Gradonačelnik Saša Pavlović, gradonačelnik, pozdravio je prisutne ispred Grada Požarevca, navodeći da je srećan sam što vidi veliki broj dece koji će danas pokazati svoja znanja o olimpijskim vrednostima, kao i njihove profesore i mnoge druge bitne ljude koji su spremni da rade za svoj grad.

„Želim vam da današnji dan provedete lepo i da deca ponesu odavde lepe uspomene. Grad Požarevac ima sjajnu saradnju sa Olimpijskim komitetom Srbije i ovo je još jedna u nizu sportskih manifestacija koju smo uradili sa Olimpijskim komitetom Srbije“, rekao je Pavlović

Menadžer Kancelarije ĐOR osiguranja u Požarevcu Dragan Mikić dodelio je nagrade najboljim ekipama koje su učestvovale u „ĐOR Olimpijskoj stazi“ i zahvalio svim učesnicima.

Na kraju dodele medalja i nagrada najboljim učesnicima on je uručio je sportske rekvizite Osnovnoj školi “Sveti Vladika Nikolaj” i Politehničkoj školi, čiji učenici su na današnjem događaju bili najbrojniji.

Uspeh prve „ĐOR Olimpijske staze“ u 2022. godini u Požarevcu uz učešće više od 400 takmičara i uz prisustvo velikog broja navijača i posetilaca, pokazatelj je interesovanja građana za Olimpijski pokret i velike podrške koju će Olimpijski tim Srbije imati na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, navodi se u saopštenju.

U olimpijskoj 2021. godini, uz sve izazove koje je donela pandemija Olimpijski komitet je u saradnji sa ĐOR osiguranjem organizovao pet događaja „ĐOR olimpijska staza“ u pet gradova Srbije.

Ova takmičenja okupila su više od 1.500 učesnika koji su svojim znanjem i sposobnostima osvajali medalje i druge vredne nagrade.

Više od 10 škola je dobilo nove sportske rekvizite koji će pomoći u promociji bavljenja sportom i zdravog načina života još od malih nogu. Na tragu ovih rezultata i pozitivnih efekata na društvo, Olimpijski komitete i ĐOR osiguranje odlučili su da i u 2022. godini posete pet gradova i u njih donesu duh olimpizma, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

