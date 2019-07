Djordjević: Kalinić je razumeo, ali to neka ostane izmedju nas

Selektor Aleksandar Djordjević rekao je danas da je u razgovoru sa Nikolom Kalinićem naišao na razumevanje i pojasnio zašto krilnog centra nema na skraćenom spisku igrača za pripreme pred Svetsko prvenstvo u Kini.

„Svi igrači znaju zašto ih nema, ali dozvolite da to ostane izmedju nas. Razgovarao sam sa Kalinićem u ponedeljak i on je reagovao izuzetno zrelo i pozitivno. Razumeo je i shvatio priču zašto ga sada nema. Medjutim, njegovo nastupanje u reprezentaciji nije završeno, u budućnosti kao i do sada zavisi od forme, terena, rezultata, ponašanja“, rekao je Djordjević ua „Sportski žurnal“.

Djordjević je u ponedeljak objavio spisak od 18 igrača koji konkurišu za tim koji će se takmičiti na Svetskom prvenstvu u Kini, a na njemu su i trojica koji u prethodnoj sezoni nisu mnogo nastupali u svojim timovima. To su Milan Mačvan, Ognjen Kuzmić i Dejan Todorović.

„Oni će biti sa nama na pripremama kako bi se što pre nakon povreda vratili u formu, što će im itekako značiti, kako za igre u klubu, tako i u reprezentaciji“, rekao je Djordjević.

Pripreme reprezentacije za Svetsko prvenstvo počeće 18. jula.

(Beta)