Djordjević: Ozbiljan pristup, ozbiljna utakmica, ozbiljna priprema

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Djordjević rekao je danas da je njegova ekipa protiv Angole odigrala ozbiljnu utakmicu i da je bila dobra i u odbrani i u napadu.

„Ozbiljan pristup, ozbiljna utakmica, ozbiljna priprema… Svi pričaju da je u prvoj utakmici mali pritisak i tenzija, ali mi smo bili stvarno dobri na otvaranju u odbrani i napadu. Kontrolisali smo skok, imali mnogo asistencija, dobre otvorene šuteve, igrače koji su u sjajnoj šuterskoj formi što nam daje hrabrost pred ostale utakmice“, rekao je Djordjević na konferenciji za novinare posle meča.

Reprezentacija Srbije je otvorila Svetsko prvenstvo u Kini ubedljivom pobedom protiv Angole sa čak 46 poena razlike – 105:59.

„Naš ‘trejdmark’ je da igramo zajedno, volimo da delimo loptu, volimo asistencije, imamo mnogo igrača koji nisu sebični. To je divno za trenera, ponosan sam kad to vidim. To je ‘trejdmark’ srpske košarke“, rekao je Djordjević.

U drugom kolu Grupe D Srbija u ponedeljak igra protiv Filipina.

„Već smo skautirali ekipu Filipina, znamo s kim se susrećemo, znamo koliko im je košarka važna na Filipinima, koliko ponosa ulože u utakmicu. Moramo da budemo mi, da pristupimo na isti način. Što se tiče pristupa neće biti razlike, mi svaku utakmicu pripremimo sa svim informacijama koje su potrebne igračima“, rekao je Djordjević.

Lokalni novinari upisali su Djordjevića da li prihvata ulogu favorita u grupi, a selektor je odgovorio: „Prihvatamo to“.

„Ovo je dobar početak, ali je samo početak. Dugačak je put. Znamo kako da dodjemo tamo gde hoćemo da budemo. Samo moramo da budemo skromni, fokusirani i moramo da se spremimo za sledeći trening, a onda za sve dalje što dolazi“, rekao je on.

Novinari su ponovo pitali Djordjevića i o favoritima na turniru, a on je prvo prokomentarisao kako svakog dana dobija ista pitanja.

„Ne razmišljam o SAD, osim što smatram da su najveći favoriti, bez obzira što nemaju sa sobom neke igrače, ali i dalje imaju dobre igrače i najboljeg trenera za selektora. Na ovo pitanje sam već odgovarao juče, molim vas dolazite na moje konferencije da ne bih morao da se ponavljam“, rekao je Djordjević.

Na današnjem meču protiv Angole nije igrao jedino Nemanja Bjelica.

„Bjelica je imao jak trening, bolje mu je, videćemo iz dana u dan. Videćemo kako će reagovati na jače treninge. Ima hroničnu cistu u kolenu što mu je problem, to se upalilo, sada je izlečeno. Medicinska služba je radila sjajan posao. Došao je 45 minuta pre ekipe, radio jako, nije osetio bolove. Idemo iz dana u dana. Naši fizioterapeuti i lekarska služba na čelu sa profesorom Radovanovićem je radila odlično. Idemo bez rizika, nije nam potreban“, rekao je Djordjević.

Srbija je u Fošanu imala veliku podršku navijača.

„Fantastično, dva-tri minuta pre kraja sam se okrenuo i video pune tribine. Mnogo je naših ljudi, to mnogo znači igračima, osećamo se voljeni, paženi, maženi, oni su nam vetar u leđa. To je velika snaga… Dvorana je bila puna, to je za mene veliko iznenadjenje“, rekao je selektor Srbije.

(Beta)