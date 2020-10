Đuričić: Protiv Napretka uvek derbi i specifična utakmica

NIŠ . Novi trener fudbalera Radničkog iz Niša Milan Đuričić, uoči duela protiv Napretka u Kruševcu, istakao je izuzetno poštuje rivala, ali da želi pobedu.

„Utakmice Radničkog i Napretka su uvek derbi i specifične su same po sebi. Napredak je promenio trenera, jer nije imao rezultat, ali igrali su dobro. Ekipu je preuzeo kolega Goran Stevanović, koga veoma cenim kao stručnjaka. On će sigurno uneti neke promene, a mi smo ovaj meč spremali tako što smo analizirali sistem koji su oni do sada negovali, ali i sistem koji je karakterističan za timove koje predvodi Stevanović. Poštujemo ih, ali ih se ne plašimo. U svakom slučaju, da bismo pobedili u Kruševcu moraćemo da damo maksmimum. Sve ispod toga neće biti dovoljno“, rekao je Đuričić.

Trener Radničkog istakao je da je u prethodnih 15-ak dana dobro upoznao ekipu.

„Zadovoljan sam timom. Dobro smo radili na mini-pripremama i nemam nikakve zamerke. Verujem da ćemo u Kruševcu pokazati šta od nas može da se očekuje u nastavku sezone“, jasan je Đuričić.

Radnički u Kruševcu neće biti kompletan, izostaće povređeni Nemanja Kojić, koji ima problem sa prstom.

Utakmica 11. kola Superlige između Napretka i Radničkog igra se sutra od 16 sati.

(Tanjug)

