Doković: Nije kraj sveta ako ne igram u SAD i Australiji

BEOGRAD – Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je nije kraj sveta ako ne bude igrao na Ju-Es openu i Australijan openu.

Đoković se vratio u Beograd pošto je po sedmi put u karijeri osvojio titulu na Vimbldonu.

„Takva je situacija ove godine, da ne ulazimo previše u detalje. Znamo da je ruskim i beloruskim teniserima zabranjeno učešće na Vimbldonu zbog rata u Ukrajini. Ja se nisam složio sa tim, ne treba menjati politiku i naročito ratnu politiku sa sportom. Ti momci i devojke nisu ništa skrivile. ATP je dao kontra odgovor. Jesam izgubio prvo mesto, ali toliko sam dugo bio na njemu da to više nije bitno. Najveći prioriteti su mi najveći prioriteti i igranje za reprezentaciju. Najvažnije je da očuvam vezu i strast sa ovim sportom. Kada doživim uspehe teram sebe da se vratim u detinjstvo i podsetim se zašto se bavim ovim sportom. Postigao sam najveće uspehe, ali i dalje imam glad“, rekao je Đoković za RTS.

On je ponovio da situacija za poslednji grend slem turnir sezone neizvesna.

„U ovom trenutku, s obzirom na moju situaciju, ja ne mogu da idem u Ameriku, nije mi dozvoljeno. Niti u Australiju. Nadam se pozitivnim vestima. Verujem da će za Australiju, jer ima više vremena, da će se stvari preokrenuti u pozitivnom smislu za mene. Za Ameriku ima manje vremena. Nada poslednja umire. Voleo bih da igram Ju-Es open, to je grend slem. To je ono što me najviše inspiriše. Ako toga ne bude, nije kraj sveta. Nije prvi grend slem koji ću preskočiti, nastavljam dalje. Veoma mi je bitno da održim zdravo telo i duh jer onda mogu da igram dugo, dugo. Biće sigurno prilika“, istakao je najbolji srpski teniser.

(Tanjug)

