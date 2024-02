Duljaj: Ima još prostora za napredak

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je da ga raduje što su svi debitanti na današnjoj utakmici protiv IMT postigli gol, ali je i istakao da „ima još da se radi“ i da crno-beli imaju još prostora za napredak.

„Prvo bih želeo da pohvalim obe ekipe i kolegu koji je danas igrao izuzetno hrabro… Može da me raduje što su svi igrači koji su debitovali postigli gol i da su već postali na neki način ljubimci navijača Partizana. Ima još mnogo da se radi, najvažnija su tri boda uz dobru igru, mada nije bila takva tokom svih 90 minuta. Ima prostora za napredak“, rekao je Duljaj za Arenu Sport.

Fudbaleri Partizana pobedili su danas na svom terenu ekipu IMT-a sa 5:2, u utakmici 21. kola Super lige Srbije.

Crno-bele je na ovom meču zabrinula povreda Mateusa Saldanje u prvom poluvremenu.

„Saldanja je dobio jak udarac u zadnju ložu, nadam se ništa nije strašno. Brine me i što je Nikolić dobio četvrti karton i neće moći da nastupa u Surdulici“, rekao je Duljaj.

Trener IMT Nebojša Jandrić naveo je da je njegov tim rezultatski zaslužio više na ovoj utakmici.

„Mislim da smo i na ovoj utakmici kao i na prethodnoj utakmici mogli daleko više rezultatski. Žao mi zbog pet primljenih golova. Pokušali smo i sa igračem manje da napadnemo Partizan i da dođemo do pozitivnog rezultata“, rekao je Jandrić.

„Negativan utisak mi je prvo poluvreme jer smo mogli mnogo bolje da donosimo odluke u završnici. Mnogo puta smo došli do 16 metara Partizana i individualnim greškama došli do toga da gubimo sa dva gola razlike na poluvremenu. U nastavku smo pokušali sve, bili smo blizu pozitivnog rezultata. Žao mi je što se završilo ovako ubedljivo, mislim da smo završili više“, dodao je on.

Crno-beli su upisali 17. pobedu od početka šampionata i ponovo su se vratili na prvo mesto na tabeli gde imaju 53 boda, odnosno bod više od Crvene zvezde. IMT je i dalje na 12. poziciji sa 21. osvojenim bodom.

Fudbaleri Partizana će u narednom kolu gostovati Radniku, dok će IMT dočekati Radnički iz Niša.

(Beta)

