Durent postigao više od 20.000 poena u NBA ligi

Košarkaši Golden Stejta izgubili su noćas od Los Andjeles Klipersa sa 106:125, ali je utakmicu obeležio njihov igrač Kevin Durent, koji je postao 44. igrač u istoriji NBA lige sa najmanje 20.000 postignutih poena.

Durent je utakmicu završio sa 40 poena, četiri skoka i četiri asistencije, a za rekord mu je bilo potrebno da ubaci 25 poena. On je to učinio košem minut i 41 sekundu pre kraja druge četvrtine. Organizator je na velikom semaforu to ozvaničio, a Durent je dobio ovacije prepune hale.

On se na teren vratio posle tri utakmice pauze zbog problema sa listom. U njegovoj ekipi još je samo Zaza Pačulija postigao dvocifreni broj poena, 12. Stefen Kari i Klej Tompson nisu igrali.

Kliperse je do pobede predvodio Lu Vilijams sa 50 poena, od kojih je 27 postigao u trećoj četvrtini. To je bila prva pobeda Klipersa protiv Voriorsa posle više od tri godine. Pobedi je doprineo i „ruki“ Tajron Volas sa 22 poena.

Košarkaši Čikaga pobedili su posle dva produžetka Njujork sa 122:119. Bulse je predvodio „ruki“ Lauri Markanen sa 33 poena i 10 skokova, Denzel Valentajn dodao je 20 poena, uz devet skokova i četiri asistencije, a 20 poena i sedam skokova Robin Lopes.

U ekipi Njujorka, koja je izgubila osmi put u poslednjih 10 utakmica, najefikasniji je bio Majkl Bizli sa 26 poena i 12 skokova, Kristaps Porzingis postigao je 24, a Džeret Džek dodao je „tripl dabl“ učinak od 16 poena, 10 skokova i 10 asistencija.

Hjuston je pobedio Portland sa 121:112 predvodjen Krisom Polom, koji je postigao 37 poena, sedam skokova i 11 asistencija i Erikom Gordonom sa 30 poena.

U timu Portlanda, koji je prekinuo niz od tri pobede, Demjan Lilard postigao je 29 poena, uz pet skokova i osam asistencija, a Si Džej Mekalum 24 poena, šest skokova i četiri asistencije. U ekipi nije bilo Džejmsa Hardena zbog povrede tetive.

Dalas je pobedio Šarlot sa 115:111, a Milvoki je bio bolji od Orlanda sa 110:103.

Majami je pobedio Indijanu sa 114:106 i ostvario šesti uzastopni trijumf, Memfis je pobedio Nju Orleans sa 105:102, dok je Juta bila bolja od Vašingtona sa 107:104.

