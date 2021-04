Fantastični Jokić i 60. tripl-dabl nedovoljan, Denver prekinuo niz pobeda

Srpski košarkaš Nikola Jokić zabeležio je novi tripl-dabl – 60. u karijeri i 14. ove sezone – ali njegovi Denver Nagetsi nisu uspeli da upišu devetu pobedu u nizu.

Denver nije uspeo da nastavi da briljira, pa je doživeo prvi poraz posle osam uzastopnih pobeda. Seriju su im prekinuli Boston Seltiksi, koji su ih pobedili u gostima, rezultatom 105:87.

Jokić je imao novu izuzetnu partiju i tripl-dabl 17 poena (6/15 iz igre), deset skokova, 11 asistencija i po jednom ukradenom loptom i blokadom.

​Potrebno je istaći i da je Boston bio bez Evana Furnijea od bitnijih igrača, dok je Denveru nedostajala druga zvezda ekipe, plejmejker Džamal Marej.

Nagetsi su odlično ušli u duel i već na samom startu došli do dvocifrene prednosti, pošto su poveli sa 16:5.

Izabranici Majkla Melouna su dugo čuvali prednost koja nije preterano padala, ali ni rasla, pa su na poluvreme otišli sa 51:45.

Srpski centar je na pauzi imao pet skokova i šest asistencija, ali samo tri poena, pa je bilo evidentno da će morati da bude dosta agresivniji u nastavku.

14 points in the third quarter (so far) for the MVP pic.twitter.com/WFu82Q96Og

— Denver Nuggets (@nuggets) April 11, 2021