Federer: Bilo bi posebno osvojiti turnir u Londonu

Švajcarski teniser Rodžer Federer rekao je danas da bi eventualno osvajanje završnog turnira u Londonu bilo posebno za njega, jer bi to ujedno bio njegov 100. trofej u karijeri.

„Izuzetno mi je drago što sam osvojio 99 trofeja, srećan sam što sam ove godine dobio veliki broj mečeva i turnira. Svaki turnir koji budem igrao do kraja svog života je prilika da stignem do 100. trofeja, ali doći do njega u Londonu bilo bi vrlo posebno zbog važnosti ovog turnira“, rekao je Federer za Bi-Bi-Si (BBC).

Federer će u prvom kolu Grupe „Lejton Hjuit“ igrati protiv Japanca Keija Nišikorija.

To će biti njihov deseti medjusobni duel, a Federer do sada ima sedam pobeda.

Pored njih, u istoj grupi nalaze se i južnoafrički teniser Kevin Anderson i Austrijanac Dominik Tim.

