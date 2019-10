Federer otkrio šta zaista misli o Niku Kirjosu

Rodžer Federer prisetio se tokom nedavnog intervjua meča koji je prošlog meseca odigrao protiv Nika Kirjosa.

Švajcarac je meč protiv kontroverznog tenisera igran u Ženevi tokom Lejver kupa dobio u tri seta, a za Tennis Channel priznao je da je bio uzbuđen zbog toga što je ponovo imao prilike da odmeri snage sa Australijancem.

– Rekao dam ostalim momcima iz ekipe da sam spreman da igram protiv Nika ako se oni slažu sa tim. Dopala mi se ideja da mi on bude protivnik. Jer uzbudljivo je gledati ga, a veliki izazov i uzbuđenje igrati protiv njega. Naša prva tri meča, u Madridu, Majamiju i Štutgartu bila su veoma neizvesna. Kada on servira dobro, nemate mnogo šansi. Morate da ga pratite, da ga napregnete i naterate da zaradi poen – rekao je Federer.

O meču sa Kirjosom na US Openu koji je Rodžer dobio u tri seta, 38-godišnji Švajcarac kaže:

– Tu je ključna bila Nikova igra. Ja sam igrao dobro, a možda on u tom momentu nije bio dorastao tome, ali svi znamo da on ume da igra sa najboljima. Ja sam to tada iskoristio – dodao je Federer.

Kirjos je napravio pauzu od turnira zbog povrede ramena, a Rodžera ćemo naredne nedelje gledati na turniru u Šangaju.