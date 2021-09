Federer se poklonio Novaku i nahvalio ga kao nikad pre

Novak Đoković bio je na korak od istorije i kalendarskog grend slema, ali je Medvedev bio nepremostiva prepreka. Najbolji teniser sveta je ostao tako na 20 Gren slem titula, koliko imaju i dva njegova najveća rivala – Rafael Nadal i Rodžer Federer.

Švajcarac se već prilično dugo muči sa povredama i uz godine koje ima, sve manje igra tenis, a sve češće je na rehabilitacijama. Ipak, njegovo ime i dalje ima ogroman značaj u svetskom tenisu, pa je medije zanimalo šta misli o sezoni Novaka Đokovića.

Federer je imao samo reči hvale za velikog rivala.

„To što je on uradio je ludo. Kalendarski slem se možda i desi, to može da se ponovi. Potrebno je i malo sreće. Morate biti uporni. Za to je potrebna i snaga“, rekao je Rodžer.

Federer je operisao koleno i ne igra od Vimbldona, a dužina pauze nije poznata.

