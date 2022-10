Fere: Fudaleri Reala znaju kako da osvoje „Zlatnu loptu“

PARIZ – Direktor „Frans fudbala“ Paskal Fere izjavio je da ne želi da prognozira ko će da dobije „Zlatnu loptu“ za najboljeg fudbalera sveta u prošloj sezoni, prenosi agencija „EFE“.

„Frans fudbal“ ovu nagradu dodeljuje od 1956. godine.

Prvi favorit za „Zlatnu loptu“ je napadač Reala Francuz Karim Benzema.

Fere tvrdi da iza Benzeme stoji i moćan klub, koji „zna kako da organizuje kampanju“.

„Florentino Perez dobro organizuje kampanje, na tih način, da nije napadan, sve što radi je legitimno. Kampanja ne odlučuje pobednika, ali može da te natera da se neko oseća kao gubitnik. Realova strategija je da podržava jednog igrača. Godinama je to bio Kristijano Ronaldo, a sada je to Karim Benzema. To sprečava da se glasovi rasipaju. Oni znaju kako ovo funkcioniše. Nije slučajno što je taj klub osvojio najviše nagrada“, rekao je Fere.

Prvi put u poslednjih 15 godina argentinski fudbaler Leo Mesi, koji je dobio sedam „Zlatnih lopti“, nije među kandidatima za ovu nagradu.

„To je gigantski događaj u istoriji ‘Zlatne lopte’. Ističem da je ‘Zlatna lopta’ Mesi, Mesi je ‘Zlatna lopta’. Njegov rekord će teško biti dostižan, on je personifikacija ‘Zlatne lopte’, jer kombinuje individualne i kolektivne vrednosti, ali i dugovečnost. 2019. mi je rekao da je zaboravio osećaj zadovoljstva zbog osvajanja i da je shvatio da mu je to nedostajalo. 2021. sam imao utisak da razgovaram sa detetom“, naveo je direktor „Frans fudbala“.

On je istakao da „Zlatna lopta“ ne može da se „kupi“

„To je za Mesija i Ronalda veoma važna nagrada. ‘Zlatna lopta’ je jedna od retkih stvari koja se ne može kupiti. To ih čini poniznim pred ovakvom vrstom nagrade, čini ih decom“, dodao je on.

Fere tvrdi da brojni fudbalski stručnjaci ističu da sada postoji veliki rivalitet između Kilijana Mbapea i Erlinga Halanda.

„Ali nijedan od njih nije osvojio Ligu šampiona. U Mbapeovim godinama Mesi je već imao dve ‘Zlatne lopte’. Ako žele da uspostave sličan rivalitet, moraju da osvajaju velike trofeje. Mesiju i Ronaldu nije trebalo toliko dugo“, rekao je Fere i priznao da mu je žao što „Zlatnu loptu“ nisu osvojili Robert Levandovski, Ćavi i Andres Inijesta.

(Tanjug)

